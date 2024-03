Aryna Sabalenka to utalentowana, 25-letnia tenisistka, która ma na swoim koncie ogromne sukcesy. Białorusinka wygrała dotąd 14 turniejów rangi WTA, w tym dwa wielkoszlemowe turnieje Australian Open. W ciągu ostatnich lat na korcie tenisowym zarobiła przeszło 90 mln złotych. Tenis jest więc dla niej całym życiem, ale jak się okazuje, w wolnym czasie lubi oddać się przyjemności prowadzenia samochodu i wsiąść za kółko nietuzinkowej maszyny.

Aryna Sabalenka kocha samochody. Jej kolekcja robi wrażenie

Według portalu tennisworldusa.org, 25-letnia tenisistka w swojej kolekcji ma naprawdę niesamowite samochody z różnych klas, których ceny wahają się od kilkuset tysięcy złotych do grubo ponad miliona złotych. Tennis World podaje, że Sabalenka ma w swoim garażu Lamborghini Aventador S Roadster z 6,5-litrowym V12, elektryczne Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo oraz terenowego Mercedesa klasy G.

Białorusinka kocha mocne i sportowe

Szybkie i mocne samochody Aryna Sabalenka darzy ogromną sympatią. Dowodem jest chociażby zdjęcie opublikowane w trakcie jej wizyty w Miami. Białorusinka uśmiechała się od ucha do ucha przy niebieskim Lamborghini Urus. To flagowy SUV włoskiej marki, którego benzynowe V8 o pojemności 4-litrów rozwija moc 650 KM i przyspiesza do pierwszej "setki" w 3,6 sekundy.

Iga Świątek nie jest gorsza. Zgarnia auto za autem

Polska rakieta nie jest gorsza. 22-letnia Iga Świątek ma w swojej kolekcji już dwa samochody marki Porsche. Po pierwszym zwycięstwie w Stuttgarcie młoda Raszynianka otrzymała kluczyki do elektrycznego Porsche Taycan GTS Sport Turismo o mocy 598 KM, które od 0 do 100 km/h rozpędza się w 3,7 sekundy.