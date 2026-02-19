W skrócie Antycyklon Gerd przynosi do Polski ochłodzenie, lokalne opady śniegu i znaczny spadek temperatur przede wszystkim we wschodniej części kraju.

Najniższe temperatury prognozowane są nocą – na Podlasiu, Mazowszu, Kielecczyźnie i Kujawach do -14°C.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność z powodu trudnych warunków drogowych oraz przygotować samochód do zimowej jazdy.

Do astronomicznej wiosny pozostało już mniej niż 30 dni, ale na próżno szukać w prognozach pogody jakichkolwiek informacji zwiastujących nadchodzącą porę roku. W najbliższych dniach po raz kolejny dojdzie do ochłodzenia, a w części Polski wystąpią także opady śniegu. Kierowcy powinni zatem przygotować się na kolejne ciężkie warunki na drogach.

Polska pod wpływem antycyklonu Gerd. Nadchodzi ochłodzenie

W ciągu dnia Polska będzie pod działaniem antycyklonu Gerd, który sprowadzi nad Wisłę zachmurzenie z przejaśnieniami. Na tym kończą się jednak optymistyczne prognozy, ponieważ synoptycy zapowiadają kolejne opady śniegu - te wystąpią na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Opady śniegu prognozowane są również w pasie od Pomorza Gdańskiego i Puław aż po Podlasie. Najwięcej białego puchu napada jednak w górach. Szacuje się, że przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5-10 cm.

Temperatury w ciągu dnia sięgną około -4 st. C na Warmii i Podlasiu oraz 1 st. C na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Podkarpaciu. Prawdziwe mrozy spodziewane są jednak nocą.

W nocy do -14 st. C. Antycyklon przyniesie silny mróz

Nadchodząca noc z czwartku na piątek ma być dość pogodna, ale jednocześnie bardzo mroźna. Po zmroku temperatura zacznie znacznie spadać, a w niektórych rejonach Polski pojawią się przelotne opady śniegu. Według synoptyków śnieg może popadać w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także na północnym wschodzie. Znacząco spadnie również temperatura - na Podlasiu, Mazowszu, Kielecczyźnie i Kujawach słupki wskażą do -14 st. C, a na pozostałym obszarze kraju około -10 st. C.

Czym jest antycyklon Gerd?

Chociaż sama nazwa może brzmieć groźnie, antycyklon jest określeniem obszaru o wyższym ciśnieniu atmosferycznym w jego centrum względem otoczenia. Powietrze w antycyklonie opada w kierunku ziemi, a następnie rozchodzi się promieniście w stronę niżu, ulegając zakrzywieniu z powodu siły Coriolisa. W wyżach, czyli w centrum, wiatry są słabe i przynoszą łagodną, często bezchmurną pogodę.

Antycyklon zimą wiąże się z niskimi temperaturami i może być groźny ze względu na inwersję temperatury, czyli jej wzrost następujący wraz z wysokością. Tworzy się wówczas warstwa, która blokuje pionowy ruch powietrza.

Jazda zimą samochodem. Porady dla kierowców

W związku z kolejnymi spadkami temperatur kierowcy powinni przede wszystkim zadbać o swój samochód - przed dalszą podróżą należy sprawdzić, czy posiadacie skrobaczkę, kable rozruchowe, linkę do holowania czy odmrażacz do szyb. Mechanicy zalecają także doładowanie akumulatora przed mrozami, aby po całej nocy postoju nie było problemów z uruchomieniem jednostki napędowej.

Ze względu na dużą różnicę temperatur na drogach w nadchodzących dniach może być wyjątkowo ślisko. Kierowcy powinni unikać gwałtownych ruchów kierownicą oraz jechać ze szczególną ostrożnością. Dostosowanie prędkości do warunków na drodze jest jeszcze bardziej istotne, ponieważ zimą - na oblodzonej czy zaśnieżonej jezdni - znacząco wydłuża się droga hamowania, a w kryzysowych sytuacjach nie pomogą nawet najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

Wybierasz się zimą w daleką trasę? Zacznij od sprawdzenia prognozy pogody

Zmotoryzowani wybierający się w dalszą trasę zimą powinni przede wszystkim monitorować prognozy pogody. Wybór odpowiedniej pory dnia może okazać się kluczowy, aby nie tylko ominąć tworzące się w godzinach szczytu korki, ale przede wszystkim trudne warunki na drodze. Nie zaleca się wyjeżdżania w momencie obfitych opadów śniegu, ponieważ do czasu przejazdu pierwszych pługopiaskarek warunki na wielu trasach mogą być wyjątkowo trudne.

Przed trasą zaleca się dokładnie sprawdzić samochód - zaczynamy od stanu ogumienia oraz ciśnienia w oponach, uzupełniamy płyn do spryskiwaczy i czyścimy reflektory. W ekstremalnie trudnych warunkach warto zabrać ze sobą dodatkowy koc, wodę, a także powerbank. Zimą na wielu drogach tworzą się wielokilometrowe korki, w których kierowcy czasami stoją godzinami. Niech najlepszą przestrogą i nauczką będzie dla zmotoryzowanych sytuacja z końca 2025 r., do której doszło na trasie S7 między Trójmiastem a Warszawą, gdzie wielu kierowców w zatorach drogowych zostało uwięzionych na całą noc.

