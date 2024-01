Android Auto z nowymi funkcjami. Bazują na sztucznej inteligencji

Spis treści: 01 Android Auto z nowymi funkcjami. Będzie streszczać wiadomości

Android Auto z nowymi funkcjami. Będzie streszczać wiadomości

Przy okazji premiery smartfona Samsunga, Galaxy S24, Google podzielił się różnymi nowościami, które trafiły do nowego produktu koreańskiego producenta. Część z nich docenią z pewnością kierowcy, a to za sprawą nowości, które trafią do oprogramowania Android Auto. Najbardziej znaczącą zmianą jest wykorzystanie przez amerykańskiego giganta możliwości sztucznej inteligencji do streszczania wiadomości, które kierowca będzie otrzymywał w czasie jazdy. Oprogramowanie automatycznie streści wiadomości pochodzące od osób, z którymi prowadzimy korespondencję, a także zaprezentuje pasujące do kontekstu odpowiedzi, które będziemy mogli wysłać. Takie rozwiązanie ma pozwolić na zminimalizowanie czasu, w którym kierowca odrywa wzrok od drogi.

To jednak nie koniec nowości. Kierujący będzie mógł łatwiej wyznaczyć trasę do lokalizacji udostępnionej przez osobę, z którą prowadzi korespondencję. Ponadto będzie mógł wysłać swojemu rozmówcy przewidywany czas dotarcia na miejsce, który oczywiście będzie bazować na danych pochodzących z Map Google. Samsung zapowiada, że nowa wersja Android Auto pojawi się na urządzeniach w ramach aktualizacji. To zaś może oznaczać, że nowe możliwości oprogramowania nie będą dostępne wyłącznie na telefonach Samsunga, ale także na produktach innych firm.

Android Auto będzie wyświetlać tapety i ikony z telefonów Samsunga

Google potwierdził również, że Android Auto zmieni się pod kątem wizualnym. Aplikacja ma wyświetlać ikony i tapetę zaczerpniętą z połączonego z systemem Samsunga Galaxy S24. Choć nie podano informacji, czy będzie ona oferowana również w połączeniu z urządzeniami innych producentów, należy spodziewać się takiego scenariusza. Jak informowaliśmy na początku stycznia, wraz z aktualizacją systemu Android Auto (do wersji 11.0 beta) pojawiła się funkcja pozwalająca na wyświetlanie na ekranie multimediów naszego samochodu tapety pochodzącej z telefonu. Wcześniej wszyscy użytkownicy mieli dostęp tylko do czarnego tła. Po aktualizacji system będzie mógł pobrać każdą tapetę, za wyjątkiem tych interaktywnych, anonimowych oraz generowanych przez sztuczną inteligencję.

Użytkownicy Android Auto mogą zapisać lokalizację auta

Użytkownicy Android Auto stale mogą spodziewać się różnych nowych funkcji i możliwości. Przykładem może być pojawienie się możliwości zapisania lokalizacji naszego samochodu w Mapach Google. Po skorzystaniu z interfejsu na ekranie systemu multimediów w aucie pojawi się funkcja zapamiętania miejsca parkowania. Po zapisaniu lokalizacji współrzędne pojawią się w aplikacji na naszym telefonie.