Android Auto z nową funkcją. Będziesz rozczarowany

Krzysztof Pochłód Wiadomości

Android Auto to spore udogodnienie dla kierowców, chcących być na bieżąco w kontakcie ze światem, mieć dostęp do wszystkich aplikacji na telefonie. Co jakiś czas Android wprowadza drobne usprawnienia do systemu i nowe możliwości zdalnego ekranu w samochodzie. Właśnie weszła kolejna aktualizacja, która w świetle poprzednich zmian może wydawać się nieco skromna.

Zdjęcie Android Auto to wielofunkcyjne urządzenie, które pozwala korzystać z popularnych aplikacji na multimedialnym ekranie w samochodzie / materiały prasowe / materiały prasowe