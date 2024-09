Amfibia PTS-M - dane techniczne i możliwości na wodzie

Amfibia PTS-M pomieści też 72 żołnierzy z pełnym ekwipunkiem lub do 10 ton ładunku. Pojazd może być wykorzystywany na rzekach przy szybkości prądu do 2,5 m/s oraz na morzu przy stanie wzburzenia do 4 stopni oraz sile wiatru do 8 stopni w skali Beauforta.

Transporter PTS-M - dane techniczne

silnik: V12, wysokoprężny W54-T

V12, wysokoprężny W54-T pojemność: 38 880 ccm

38 880 ccm moc: 350 KM

350 KM prędkość maksymalna na lądzie: 42 km/h

42 km/h prędkość maksymalna na wodzie: 10,6 km/h

10,6 km/h długość: 11 500 mm

11 500 mm szerokość: 3300 mm

3300 mm wysokość: 2650 mm

2650 mm prześwit: 400 mm

400 mm masa własna: 17,7 t

17,7 t ładowność na lądzie: 10 t

10 t ładowność na wodzie: 5 t

Następca amfibii PTS

Stosowane przez wojsko amfibie PTS-M wielokrotnie zdawały egzamin podczas powodzi i innych klęsk żywiołowych. Ich dużą zaletą jest także liczba - Polskie Wojsko ma posiadać obecnie 282 sprawnych egzemplarzy z czego 21 przystosowanych jest do prowadzenia akcji ratunkowych. Problem tylko w tym, że obecnie najstarsze egzemplarze mają już 40 lat, a o zastąpieniu ich nowszym sprzętem mówiło się jeszcze przed wielką powodzią z 1997 roku. Podczas której okazały się nieocenioną pomocą, podobnie jak w czasie innych akcji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W 2021 roku portal Defense24 poinformował, że w Ministerstwie Obrotny Narodowej ma już konkretne plany zastąpienia transporterów PTS-M. Ma się to odbyć w ramach programu o kryptonimie JODŁA-GTI, przewidującego zakup 212 wozów. Możliwe, że będą one bazowały na Bojowym Wozie Piechoty "Borsuk", produkowanego przez Hutę Stalowa Wola. Nowe amfibie mogą bazować na jego podwoziu lub zaczerpnąć z niego inne rozwiązania technologiczne. Nadal jednak trudno powiedzieć, kiedy plan wymiany transporterów PTS-M na nowe wozy, zostanie zrealizowany.

Pojazdy polskich służb pomagające podczas powodzi

Warto wspomnieć, że poza wojskowymi amfibiami, polskie służby dysponują także innymi pojazdami, które radzą sobie w trudnych, powodziowych warunkach. Takich jak Sherp N1200, który trafił do kilku jednostek Państwowej Straży Pożarnej i interesowało się nim także wojsko. Pojazd wyróżnia się przede wszystkim ogromnymi kołami, dzięki którym, a także dzięki prześwitowi wynoszącemu 60 cm, Sherp radzi sobie właściwie w każdych warunkach. Potrafi pokonywać wzniesienia o nachyleniu 35 st., wjeżdżać na pionowe przeszkody o wysokości 100 cm, a także pływać. Monstrualne opony pozwalają uzyskać wyporność na poziomie 3,2 t (sam pojazd waży 1,6 t, a jego DMC to 2,5 t). Jest on doprawdy niezwykłą amfibią, ponieważ jego możliwości w terenie i na wodzie sprawiają, że radzi sobie także w każdym scenariuszu, łączącym te warunki.

Z kolei podczas minionej nocy ratownicy wykorzystali skutery wodne. Były one jedynym sposobem, aby pomóc rodzinie uwięzionej przez wodę w samochodzie w Dzierżysławicach. Nurt rzeki okazał się na tyle silny, że jedynie lekkie i szybkie skutery poradziły sobie w takich warunkach i pozwoliły na uratowanie rodziców z czwórką dzieci oraz dwoma psami.