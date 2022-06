Amerykański rząd zbada system Autopilot w Tesli

Jak podaje New York Times, w ostatni czwartek (9 czerwca), amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) złożyła swoją analizę systemu Autopilot do badania inżynieryjnego. To kolejny krok na drodze do wycofania oprogramowania.

Zdjęcie NHTSA rozpoczęła analizę systemu Autopilot w sierpniu zeszłego roku. / 123RF/PICSEL