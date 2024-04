Osobom planującym w najbliższym czasie podróże po Europie, radzimy zdjąć nogę z gazu. Od 15 do 21 kwietnia na drogach Unii Europejskiej zostaną przeprowadzone działania kontrolne koordynowane przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego ROADPOL. Celem akcji jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. Co to oznacza dla kierowców?

Zmasowane kontrole policyjne w całej Europie

Przede wszystkim należy spodziewać się częstszych i bardziej zaostrzonych kontroli drogowych, podczas których europejscy policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości. Funkcjonariuszy należy spodziewać się zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych. Policjanci ponadto kontrolować będą trzeźwość kierujących, uprawnienia, a także stan techniczny pojazdów.

Punktem kulminacyjnym policyjnych działań ma być piątek, 19 kwietnia 2024 r. To właśnie tego dnia, od wczesnych godzin porannych rozpocznie się tzw. "maraton pomiaru prędkości", a więc policyjna ofensywa radarowa. W zaplanowane na ten dzień działania będą zaangażowane także nieoznakowane radiowozy policyjne wyposażone w urządzenia pomiarowe.