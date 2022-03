Afera w Niemczech. Motoryzacyjny gigant dostarczał części rosyjskiej armii?

Paweł Rygas Wiadomości

Światowy potentat branży motoryzacyjnej - Bosch - rozszerza swoje "sankcje" na rynek rosyjski. Niemiecki producent wstrzymał właśnie dostawy do Rosji części zamiennych do ciężarówek. To efekt informacji ukraińskich władz, według których dostarczane przez firmę podzespoły trafiały do ciężarówek wykorzystywanych przez Rosjan do działań wojennych w Ukrainie.

Zdjęcie Bosch zawiesił eksport do Roshu części zamiennych do ciężarówek / Getty Images