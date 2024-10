Adam Bodnar gotów pojechać po Sebastiana M. do Emiratów Arabskich

Co dalej z Sebastianem M., który po wypadku na autostradzie A1 uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Sprawa wywołuje duże emocje społeczne, pokazując bezradność państwa polskiego. Nic dziwnego, że w sprowadzenie kierowcy BMW do Polski angażuje się sam minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Zdjęcie Sebastian M. uciekł z Polski i mieszka w Zjednoczonych Emiratach. Formalnie ruszyła procedura ekstradycyjna / KM PSP Łódź / materiały prasowe