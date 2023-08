Dziś ciężko wolne miejsce parkingowe

Znalezienie wolnego miejsca w ścisłym centrum miasta graniczy często z cudem. Po godzinach pracy również w tych bardziej odległych dzielnicach trudno zaparkować samochód. Aut ciągle przybywa, a miejsc już nie bardzo. Sprawy nie poprawia fakt, że coraz więcej miast przeszło na płatne strefy parkowania, których z każdym rokiem przybywa.

Parkowanie auta “na mieście" jest coraz droższe

Postawienie “na mieście" robi się coraz cięższe, co zauważyli też właściciele marketów. Z tego też tytułu i na parkingach popularnych dyskontów znajdziemy parkometry. Pierwsza godzina lub dwie często są darmowe, aby osoby, które rzeczywiście przyjechały na zakupy, mogły na ten czas zostawić auto pod sklepem. Wystarczy tylko wydrukować kwitek i zostawić go za szybą. W przeciwnym razie narażamy się na grzywnę, którą określa regulamin parkingu.

Market Aldi wynajmuje miejsca parkingowe

Parkowanie pod marketami do tanich nie należy. To oczywiście ma swoje uzasadnienie, bowiem w przeciwnym razie parkingi byłyby oblegane przez lokalną społeczność, a klienci tylko by się zniechęcali. Pewna sieć znalazła jednak sposób, jak na swoim parkingu zarobić jeszcze kilka złotych.

Jak podaje Business Insider, niemiecka sieć marketów Aldi pozwala kierowcom wynająć miejsce parkingowe na noc – taką usługę oferują już markety Aldi w Düsseldorfie. Zainteresowani za pośrednictwem aplikacji wykupić odpowiedni bilet i zaparkować auto pod sklepem od godz. 19 do 7 rano - noc pod dyskontem to 11 euro (blisko 50 złotych), czyli tyle samo, ile trzeba zapłacić za 12 godzin postoju w centrum Warszawy (od 8 do 20).

Im dłużej, tym lepiej. Aldi przygotowało plan abonamentowy

O wiele lepsze warunki otrzymają ci, którzy zostaną na dłużej. 7 nocy parkowania pod Aldi kosztuje 50 euro (ok. 220 zł) - wówczas tylko 7,1 euro dziennie (ok. 31,5 zł/noc). W przypadku miesięcznego abonamentu, który wynosi 80 euro (ok. 360 zł), każda doba to już jedynie 2,6 euro (ok. 12 złotych). W ostatnim wariancie parkowanie przez cały rok kosztowałoby niecałe 1000 euro (ok. 4300 złotych). Ciekawe, czy takie rozwiązanie sprawdziłoby się u nas.