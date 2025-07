Według ustaleń TVN, policjantom udało się stosunkowo szybko zidentyfikować wszystkich właścicieli pojazdów. Do komend właściwych dla miejsc ich zamieszkania wysłano prośby o ich przesłuchanie. Równocześnie prowadzone śledztwo doprowadziło funkcjonariuszy do komisu samochodowego na Podkarpaciu, powiązanego z włoskimi spółkami. Jego właścicielem okazał się obywatel Neapolu.

Wszystko wskazuje na to, że Pani Ewa stała się ofiarą procederu od dawna znanego i szeroko praktykowanego we Włoszech. Polega on na skupowaniu pojazdów i wywożeniu ich do Włoch z zagranicznymi polisami ubezpieczeniowymi zawieranymi na tzw. "słupy". Celem takiego działania jest obejście włoskiego systemu ubezpieczeń oraz uniknięcie bardzo wysokich kosztów polis na tamtejszym rynku.