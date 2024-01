80-latka stała na mrozie, bo wyprosił ją kierowca autobusu. Co mówią przepisy?

Kierowca autobusu linii 121 w Bielsku-Białej udowodnił, że nie każdy pracownik Komunikacji Beskidzkiej jest uprzejmy i empatyczny. Mężczyzna wyprosił 80-latkę z autobusu i na rozpoczęcie kursu kazał jej czekać na mrozie. W międzyczasie do autobusu weszła młodsza kobieta, jednak jej obecność kierującemu nie przeszkadzała. Rodzina seniorki jest wściekła, a co na to przepisy?

Zdjęcie Na odjazd autobusu czekała na mrozie. Z pojazdu wyprosił ją pracownik Beskidzkiej Komunikacji / quattro1985 / 123RF/PICSEL