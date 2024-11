EGR służy do recyrkulacji spalin pomiędzy kolektorem wydechowym a ssącym. W praktyce po aktualizacji oprogramowania, aby osiągnąć wymagane prawnie cele ekologiczne, silnik będzie narażony na większe obciążenia. W efekcie będzie to skutkowało tworzeniem się większej ilości osadów w kolektorze ssącym, a przez to częstszymi awariami (np. klapy wirowe)

tłumaczy Interii Maciej Przybylski z serwisu Autoplejada we Wrocławiu