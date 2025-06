Dodatkowe czynniki wpływające na wzrost cen za kurs to brak instruktorów, rosnące koszty utrzymania szkół jazdy oraz modernizacja floty.

Największą grupę osób ubiegających się o prawo jazdy nadal stanowią młodzi, którzy osiągnęli wiek uprawniający do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami. Eksperci wskazują, że za spadkami w statystykach stoją przede wszystkim zmiany stylu życia i stale rosnące ceny kursów. Z danych CEPiK wynika, że liczba wydawanych blankietów maleje z każdym rokiem.

Prawo jazdy staje się luksusem. Kurs kosztuje 5 tys. zł i mówią, że to tanio

W ciągu ostatniej dekady kurs prawa jazdy kategorii B w niektórych miastach zdrożał o 165 proc., a ceny w Warszawie zbliżają się już do 5 tys. zł. Taka drożyzna nie dotyczy tylko stolicy, a znaczące podwyżki widać w całym kraju. W mniejszych miastach można zapłacić nieco mniej, ale to i tak wyraźnie więcej niż jeszcze kilka lat temu.

Z opublikowanych cenników warszawskich szkół jazdy wynika, że kurs kategorii B kosztuje co najmniej 4,3 tys. zł, a w niektórych ośrodkach nawet 5 tys. zł. Nieco taniej jest chociażby w Krakowie czy Poznaniu, gdzie kurs kosztuje około 3,8 tys. zł. Generalna zasada jest taka, że im mniejsze miasto, to płacimy mniej, ale na cenę niższą niż 3 tys. zł właściwie nie ma co liczyć.