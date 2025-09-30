W skrócie Około 18proc. samochodów w Polsce nie spełnia wymogów stref czystego transportu, a główny problem dotyczy starszych diesli sprzed 2005 roku.

Strefy czystego transportu mogą znacznie wpłynąć na rynek aut używanych, szczególnie w miastach wymagających nowszych pojazdów.

Wprowadzenie nowych regulacji może pogłębiać podział społeczny między mieszkańcami dużych miast a regionami o słabiej rozwiniętym transporcie publicznym.

Przypomnijmy, na teren warszawskiej SCT - poza pewnymi wyjątkami - nie mogą wjeżdżać samochody benzynowe wyprodukowane przed rokiem 1997 i auta z silnikiem Diesla, wyprodukowane przed rokiem 2005.

Jak zauważa wyspecjalizowana w badaniu historii pojazdów firma CARFAX, która dysponuje własną, liczącą ponad 23 mln pojazdów, bazą danych o autach poruszających się po polskich drogach, zapisy warszawskiej SCT wykluczają aż 17 proc zarejestrowanych w Polsce samochodów. To blisko 4 mln aut, które wciąż aktywnie uczestniczą w polskim ruchu drogowym.

W przypadku pojazdów benzynowych problem jest stosunkowo niewielki, bo samochody w wieku powyżej 28-lat stanowią skromne 3 proc. polskiej bazy danych. Spory problem mają natomiast właściciele ponad 20-letnich diesli. Te mają aż 14 proc. udział w bazie danych firmy, która bardzo skrupulatnie monitoruje polski rynek wtórny.

Jak pojawianie się kolejnych stref czystego transportu w Polsce wpłynie na rynek samochodów używanych w naszym kraju?

O podziałach na Polskę A i B mówi Robert Lewandowski - Business Development Manager CARFAX Polska.

Regulacje nie wymuszą wprost masowej wymiany aut, lecz przyspieszą selekcję. Pojazdy zużyte i tanie szybciej znikną z dużych miast, ale będą trafiać na rynek w mniejszych miejscowościach, wydłużając tam swoją eksploatację

Analityk zakłada, że średni wiek aut w miastach spadnie, a klienci będą częściej stawiać na hybrydy i elektryki.

Ale na wsi i w tzw. Polsce powiatowej wiek floty może wręcz wzrosnąć, a rynek wtórny stanie się spolaryzowany

Lewandowski nie ma wątpliwości, że chociaż część kierowców wybierze transport publiczny czy rower, wielu, szczególnie poza dużymi miastami, gdzie często nie można liczyć na formy transportu alternatywne dla samochodu, potraktuje nowe regulacje wręcz jako barierę pogłębiającą rozwarstwiania społeczne.

Aktualnie średni wiek samochodu w Polsce to niespełna 15 lat, a średni przebieg używanego samochodu w naszym kraju to około 220 tys. kilometrów. Dla aut benzynowych sprzed 1997 roku jest to średnio 221 tys. kilometrów, a w przypadku diesli - 319 tys. kilometrów.

Co ciekawe, w obu tych grupach odsetek samochodów mających za sobą wypadki i uszkodzenia jest niższy niż dla całego polskiego rynku aut używanych, który wynosi 39 proc. Tymczasem wśród samochodów benzynowych w wieku powyżej 27 lat jest to 12 proc., a wśród ponad 20-letnich diesli - 28 proc.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku leciwych samochodów, niewielki odsetek aut po szkodach nie świadczy wcale o ich dobrym stanie technicznym. Wynika on raczej z braku wiarygodnych informacji, co do ich przeszłości. Pamiętajmy, że większość z tych pojazdów trafiło do Polski w ramach tzw. "prywatnego importu". Aż 7 na 10 samochodów benzynowych z analizowanej grupy zostało sprowadzone z zagranicy. Jedynie 9 proc. pozostaje własnością pierwszego właściciela.

W przypadku starych diesli z importu pochodzi rekordowe 88 proc., a w rękach pierwszego właściciela nadal znajduje się zaledwie 1,5 proc. Nie dziwi więc, że w przypadku takich aut szkody blacharskie nie były likwidowane z polis AC, tylko bardzo często metodami chałupniczo-garażowymi.

Ciekawie prezentują się też dane CARFAXu dotyczące najpopularniejszych na naszych drogach aut, które nie mają dziś wjazdu do warszawskiej SCT.

W przypadku aut benzynowych sprzed 1997 najpopularniejszymi modelami w Polsce są obecnie:

Volkswagen Golf (generacje od 1 do 4): 7 proc. pojazdów w tej grupie; średni wiek - 31 lat, średni przebieg - 209 tys. kilometrów;

Audi A4: 5 proc.; średni wiek - 28 lat, średni przebieg - 309 tys. kilometrów;

Audi 80: 4 proc.; średni wiek - 32 lata, średni przebieg - 293 tys. kilometrów;

Volkswagen Passat: 4 proc.; średni wiek - 29 lat, średni przebieg - 310 tys. kilometrów;

Opel Astra: 3 proc.; średni wiek - 29 lat, średni przebieg - 233 tys. kilometrów.

Najpopularniejsze w Polsce samochody z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku:

Volkswagen Passat: 8 proc.; średni wiek - 23 lata, średni przebieg - 355 tys. kilometrów;

Volkswagen Golf: 5 proc.; średni wiek - 24 lata, średni przebieg - 299 tys. kilometrów;

Audi A4: 5 proc.; średni wiek - 23 lata, średni przebieg - 352 tys. kilometrów;

Volkswagen Transporter: 4 proc.; średni wiek - 26 lat, średni przebieg - 368 tys. kilometrów;

Opel Astra: 2 proc.; średni wiek - 22 lata, średni przebieg - 292 tys. kilometrów.

