Peugeot 405 został wycofany 28 lat temu, ale wciąż był produkowany

Peugeot 405 zadebiutował w 1987 roku, zastępując modele 305 oraz 505. Samochód zdobył tytuł Car of the Year i sprzedawał się bardzo dobrze, dlatego produkcja zakończyła się dopiero w 1996 roku, wraz z prezentacją następcy, czyli Peugeota 406.

Ciekawostkę stanowi, że przez krótki okres w burzliwych latach 90. Peugeot 405 był produkowany w Polsce, w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

Choć na Starym Kontynencie produkcja modelu zakończyła się 28 lat temu, Peugeota 405 nadal można było kupić jako fabrycznie nowe auto. Model produkowano w Iranie, w którym oferowano go pod zmienioną nazwą - jako Peugeot Pars. Auto cieszyło się popularnością w takich krajach jak Iran czy Azejrbejdżan. Popy był duży, jeszcze w 2022 roku sprzedano na świecie 168 800 egzemplarzy tego modelu, a to oznaczało wzrost o 22 proc. w stosunku do roku 2021 - wynika z danych Car Industry Analysis.

Peugeot 405 znika z rynku. Z jakiego powodu?

Po niemal czterech dziesięcioleciach historia Peugeota 405 dobiega końca. Odpowiedzialny za produkcję irański koncern IKCO (Iran Khordo Industrial Group) postanowił ją zakończyć - informuje działający na Telegramie kanał "Autopotok". Jak stwierdzono, powodem nie jest tylko wiek modelu, ale również zaostrzenie wymogów homologacyjnych dla nowych aut w Iranie. Wraz z początkiem roku lista obowiązkowych elementów wyposażenia została rozszerzona m.in. o czujnik ciśnienia w oponach czy światła do jazdy dziennej.

Producent stwierdził, że modernizowanie Peugeota Parsa i dostosowywanie go do nowych wymogów nie jest opłacalne. Miejsce Peugeota 405 na taśmie produkcyjnej zajmie oparty na tej samej platformie model Soren+.