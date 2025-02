Wiadomość o śmierci Mariana Bublewicza wywołała natychmiastową i emocjonalną reakcję wśród kibiców. Z informacji do których dotarł serwis Rally and Race wynikało, że lokalna społeczność była tak wstrząśnięta i pełna gniewu, że postanowiono ściąć drzewo, w które uderzył rajdowy Ford. Niektórzy świadkowie wypadku posunęli się jeszcze dalej – strzelali do pnia z broni palnej, aż udało im się go przestrzelić. Wierzyli, że w ten sposób zdejmą „klątwę” z miejsca, w którym zginął legendarny kierowca.