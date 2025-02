Decyzje ówczesnych władz Berlina podyktowane były między innymi troską o jakość powietrza, a także potrzebą redukcji poziomu hałasu wzdłuż wymienionych dróg. Można by się było spodziewać, że kolejne lata będą oznaczały jedynie rozszerzenie tych ograniczeń na inne ulice Berlina, ale w ostatnim czasie ta tendencja uległa zmianie.

Od pewnego czasu w Niemczech trwa ożywiona dyskusja nad sensem wprowadzonych przed laty regulacji. Głosy sprzeciwu stały się bardziej słyszalne po reelekcji do Izby Deputowanych w 2023 roku, którą wygrała partia CDU.

Była senatorka ds. transportu w Berlinie, Manja Schreiner z ramienia partii CDU, twierdziła, że ograniczenie prędkości do 30 km/h powinno być wycofane. Ute Bonde, też z CDU, pełniąca obecnie tę funkcję, podziela zdanie swojej poprzedniczki.

„Powietrze w Berlinie jest teraz czyste, więc nie możemy już narzucać tam ograniczenia prędkości do 30 km/h z tego powodu” – powiedziała Ute Bonde dla gazety Tagesspiegel.

Dokuczliwe ograniczenia mogą zostać niebawem zniesione, ale nie wszędzie i nie natychmiast. Za ich istnieniem w wielu miejscach Berlina wciąż przemawiają względy bezpieczeństwa. Ograniczenia prędkości do 30 km/h wciąż mogą obowiązywać w miejscach takich jak szkoły i przedszkola.

Niemieckie samorządy mają dowolność we wprowadzaniu ograniczeń prędkości do 30 km/h w miastach od czasu znowelizowania ustawy o ruchu drogowym w 2024 roku. Do tej pory można było je wprowadzać tylko z ważnych powodów.