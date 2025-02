W kilku krajach związkowych, w tym w Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Saksonii, do rur wydechowych aut wstrzyknięto piankę montażową. Na szybach wielu pojazdów pojawiły się naklejki z wizerunkiem Roberta Habecka, wicekanclerza Niemiec i polityka Partii Zielonych, wraz z hasłem "Sei grüner!" ("Bądź bardziej eko!").

Niemieckie media, w tym Der Spiegel, wskazują, że sprawcy zostali zwerbowani w internecie i otrzymywali wynagrodzenie za każdą przeprowadzoną prowokację. Zatrzymani przez policję to młodzi mężczyźni w wieku od 17 do 20 lat, posiadający dokumenty serbskie, niemieckie i bośniackie. Początkowo zostali zwolnieni po przesłuchaniu, ale dalsze przeszukania wykazały, że w ich mieszkaniach znajdowały się materiały, które mogły zostać użyte do aktów sabotażu, w tym pianka montażowa i sprzęt elektroniczny.