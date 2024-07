Akio Toyoda - wieloletni prezes Toyoty - nigdy nie ukrywał swojego przekonania, że przyszłość wcale nie musi należeć wyłącznie do samochodów elektrycznych. Choć Toyota pracuje nad rozwojem technologii związanych z elektromobilnością, cały czas poświęca też środki na rozwój napędów zelektryfikowanych napędów spalinowych. Firma ma wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu wydajnych hybryd, ale to, co planuje, może okazać się sensacją.

Toyota pracuje nad napędami z BYD

Japoński magazyn Best Car znany jest z bliskich kontaktów z "nieoficjalnymi źródłami" w siedzibach producentów z Kraju Kwitnącej Wiśni. Niejednokrotnie mógł pochwalić się nieoficjalnymi informacjami o nowych produktach. Jak donoszą dziennikarze serwisu, w kolejnej generacji modelu Corolla Toyota może skorzystać z efektów współpracy z chińskim koncernem BYD. To realne, bo obie firmy podpisały porozumienie o współpracy i w 2021 r. stworzyły spółkę joint venture skoncentrowaną na rozwoju technologii związanych z elektromobilnością.

Jaki napęd w nowej Toyocie Corolli

Toyota w nowej Corolli może wykorzystać elementy składowe technologii hybrydowej DM-i, którą koncern BYD wprowadził już do swoich modeli. Dołoży ją do nowej wersji swoich silników 1.5 i 2.0. Według Best Car sprawność cieplna mniejszego z nich ma się poprawić o 5 punktów procentowych, a już dziś wynosi rekordowe 41 procent.

BYD stosuje technologię DM-i w modelach Qin L i Seal 06. Wykorzystuje w nich swój silnik o pojemności 1,5 litra, mocy 100 KM i 215-konny silnik elektryczny o oznaczeniu EHS160. W zależności od wersji, łączy je z baterią o pojemności 10,1, albo 15,9 kWh – oczywiście mowa o ładowanych z gniazdka wariantach plug-in. Według danych technicznych taka konfiguracja pozwala na uzyskanie średniego zużycia paliwa 2,9 l/100 km (wg normy NEDC) i zużycia energii 10,7 kWh na 100 km (wg normy CLTC). Łączony zasięg napędu hybrydowego to według chińskiej normy CLTC aż 2100 km.



Toyota łącząc rozwiązania dostępne w ramach współpracy z BYD ze swoim doświadczeniem w dziedzinie konstruowania silników spalinowych i napędów hybrydowych może być w stanie przenieść wyniki osiągnięte na chińskim rynku na globalny poziom. Czy tak się stanie? O tym przekonamy się w 2026 r., bo wtedy spodziewany jest debiut kolejnej generacji modelu Corolla.