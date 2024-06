Nie jest tajemnicą, że dla wielu obcokrajowców pierwsza praca po przybyciu do Polski to właśnie odpłatny przewóz osób w ramach którejś z popularnych aplikacji takich jak Uber czy Bolt. Zagraniczni kierowcy zwykle jeżdżą korzystając ze zdobytych w swoim kraju uprawnień do prowadzenia pojazdów i ze swoimi zagranicznymi prawami jazdy.



Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. Chodzi o bezpieczeństwo

Obcokrajowcy łamiący przepisy drogowe tak jak Polacy są karani mandatami. Ale nie mogą otrzymywać punktów karnych, a co za tym idzie - stracić uprawnień do prowadzenia pojazdu w sytuacji przekroczenia maksymalnej liczby punktów. Jedyne, co ryzykują, to pieniądze. A żeby zarobić na otrzymany mandat muszą więcej pracować. W związku ze świadomością, że nie mogą stracić prawa jazdy, mogą być bardziej skłonni do ponoszenia ryzyka, by zdobyć jak największą liczbę kursów i zarobić jak najwięcej. A łamiąc przepisy stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie i swoich pasażerów, ale również otoczenia.

W związku z powyższym w ubiegłym roku ustawodawca zaplanował wprowadzenie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Najważniejszą jest nałożenie na osoby wykonujące odpłatny przewóz osób obowiązku posiadania polskiego prawa jazdy. Zmianę wprowadzono 17 czerwca 2023 roku, po rocznym okresie vacatio-legis wejdzie ona w życie w najbliższy poniedziałek - 17 czerwca 2024 r.



Rekordowe kolejki w urzędach

O sprawie jest dość głośno już od dłuższego czasu, więc teoretycznie każdy zainteresowany mógł podjąć starania o wydanie nowego dokumentu. Jednak problem stanowi polskie prawo. Wymiana prawa jazdy na ostatnią chwilę nie wynika wcale z zaniedbań czy lenistwa ubiegających się o polskie prawo jazdy obcokrajowców. Wielu z nich nie miało szansy na wcześniejszą wymianę dokumentu, co bezpośrednio wynika z polskich przepisów dotyczących tzw. kryterium rezydencji. Czytamy w nich, że cudzoziemiec może ubiegać się o wymianę prawa jazdy na polskie dopiero po upływie 185 dni przebywania na terytorium naszego kraju.



Chociaż starostowie zwracali uwagę na ten problem w początku roku (już w marcu niektóre wydziały komunikacji donosiły o dziesięciokrotnym wzroście rozpatrywanych spraw), ostatecznie nie udało się wypracować zmiany przepisów na szczeblu centralnym. Efektem są więc gigantyczne kolejki, które tworzą się rano przed urzędami miast, na długo przed rozpoczęciem ich pracy.

Według części ekspertów, wprowadzenie nowego prawa zmusi część kierowców do zmiany pracy. Mniejsza liczba kierujących posiadających uprawnienia do wykonywania płatnego przewozu osób może skutkować podniesieniem cen usługi i wydłużeniem czasu oczekiwania.