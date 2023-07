14-latek włamał się do 40 aut. Najlepszego sposobu nauczył się na TikToku

Spis treści: 01 Nastolatek kradł auta na potęgę

02 Sposobów włamania nauczył się na TikToku

03 Ich auta giną przez TikToka. Policja radzi, jak się bronić

04 Młodzieniec odpowie, ale kara nie będzie surowa

Kiedy młodzi się nudzą, przychodzą im do głowy głupie pomysły. Pewien 14-latek z Teksasu, zamiast spędzić wakacje na zabawie z kolegami, spędzi je w areszcie. Nastolatek został bowiem przyłapany na włamaniu i próbie kradzieży koreańskiego samochodu.

Nastolatek kradł auta na potęgę

W trakcie prowadzonego śledztwa wyszło na jaw, że młodzieniec zajmuje się włamaniami i kradzieżami od dłuższego czasu. Na swoim koncie miał już blisko 40 samochodów marki Kia i Hyundai. Dlaczego interesowały go wyłącznie koreańskie modele? Bo to właśnie o nich najwięcej dowiedział się na TikToku.

Reklama

Wideo youtube

Sposobów włamania nauczył się na TikToku

W ubiegłym roku zrobiło się głośno o wzmożonych kradzieżach koreańskich aut w całych Stanach Zjednoczonych. Wszystko za sprawą trendu “Kia Challenge" na TikToku, który zapoczątkowali niejacy “KiaBoyz". Grupa młodych ludzi pokazywała, jak sprawnie i bezboleśnie włamać się do Kii lub Hyundaia, a następnie uruchomić auto za pomocą kabla USB. Dlaczego to było takie proste? To proste - brak immobilisera.

Ich auta giną przez TikToka. Policja radzi, jak się bronić

Kradzieże koreańskich aut na metodę z TikToka ciągle mają miejsce, a właściciele pozostają bezradni. Lokalne władze zachęcają właścicieli do montowania staromodnych blokad na kierownicę oraz aktualizację oprogramowania. Jednym z najlepszych rozwiązań jest montaż immobilisera, jednak to wiąże się z wydatkiem kilkuset dolarów.

Młodzieniec odpowie, ale kara nie będzie surowa

Zatrzymany na gorącym uczynku 14-latek zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Niestety, z uwagi na jego wiek, kara nie będzie tak surowa, jak w przypadku dorosłych przestępców. Miejmy nadzieję, że to go czegoś nauczy.