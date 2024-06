100 zł mandatu za każdego pasażera. Nowa akcja policji

Spis treści: 01 Wakacje to niebezpieczny okres na drogach

02 Policja rusza ze specjalną akcją. Chodzi o pasy bezpieczeństwa

03 Jaki mandat za brak pasów bezpieczeństwa? Kierowcy, pilnujcie pasażerów

04 Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Są wyjątki

Wakacje to niebezpieczny okres na drogach

Wakacje to okres, który wielu Polaków wykorzystuje do wzięcia urlopu. Wówczas wraz ze swoimi pociechami wyruszają w drogę i pokonują nierzadko kilkaset kilometrów, by wypocząć. Z perspektywy bezpieczeństwa ruchu drogowego okres ten należy do najgorszych w całym roku. Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że właśnie latem dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych.

W związku z tym policja podejmuje różnego rodzaju akcje związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa na drogach. Takim działaniem jest uruchomienie (już po raz szósty) mapy "Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym", na której, jak sama nazwa wskazuje, pojawi się liczba zakończonych właśnie w ten sposób zdarzeń drogowych. Oprócz tego na mapie znajdziemy informacje o zdarzeniu - m.in. lokalizację czy rodzaj zdarzenia.

Reklama

Policja rusza ze specjalną akcją. Chodzi o pasy bezpieczeństwa

To jednak nie wszystko. Policja, wraz z partnerami, ruszyła również z ogólnopolską akcją informacyjno-edukacyjną pod nazwą "ZAPNIJ PASY - poczuj uścisk bezpieczeństwa". W jej ramach w aplikacji Yanosik (jej operator jest partnerem akcji) uruchomiony zostanie specjalny quiz z pytaniami dotyczącymi korzystania z pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Oprócz tego firma Screen Network S.A., która również jest partnerem akcji, na ponad 20 tys. ekranów w całej Polsce będzie emitować specjalny spot. Akcja będzie realizowana do 1 września, czyli do końca wakacji.

Pasy bezpieczeństwa w samochodzie spełniają bardzo ważną rolę. To podstawowy element, jeśli chodzi o bezpieczne podróżowanie. Bez nich np. poduszki powietrzne nie tylko nie będą skuteczne, ale wręcz niebezpieczne. Jeśli pojazd jest wyposażony w pasy, podróżujący autem mają obowiązek je zapinać. Wyjątkiem są jednak auta zabytkowe, w których producent nie przewidział pasów - w takich przypadkach nie ma obowiązku jazdy w pasach ani też ich montowania.

Jaki mandat za brak pasów bezpieczeństwa? Kierowcy, pilnujcie pasażerów

Kierowca, który zostanie zatrzymany za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, musi być przygotowany na mandat w wysokości 100 zł i pięć punktów karnych. Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy to pasażer nie ma zapiętych pasów, konsekwencje również poniesie kierowca. Mandat wyniesie wówczas 100 zł, a punktów karnych będzie pięć. Może być jednak również osiem - kiedy w aucie więcej pasażerów zrezygnowało z zapięcia pasów. Sami pasażerowie również otrzymają mandaty w wysokości 100 zł. Ze względu na kary warto, by każdy pamiętał o konieczności zapinania pasów. Mimo wszystko główną motywacją powinno być jednak bezpieczeństwo.

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Są wyjątki

Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym istnieje spora liczba wyjątków. Jak możemy przeczytać, obowiązek ten nie dotyczy:

osoby posiadającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

kobiety o widocznej ciąży;

kierującego taksówką w czasie przewożenia pasażera;

instruktora lub egzaminatora w czasie szkolenia lub egzaminowania;

policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa w czasie wykonywania czynności służbowych;

żołnierza Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności ochronnych;

zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

konwojenta w czasie przewożenia wartości pieniężnych;

osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;

dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3 (pojazdy zaprojektowane do przewozu osób mające co najmniej osiem miejsc dla pasażerów)