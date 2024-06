Policja uruchomiła specjalną mapę. Nikt nie chce się na niej znaleźć

Spis treści: 01 Policja uruchomiła specjalną mapę. To już szósty raz

Policja uruchomiła specjalną mapę. To już szósty raz

Podobnie, jak w poprzednich latach, przez całe wakacje na stronach internetowych policji wyświetlana będzie mapa "Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym". Jak sama nazwa wskazuje, pojawi się na niej liczba zakończonych właśnie w ten sposób zdarzeń drogowych. Oprócz tego na mapie znajdziemy informacje o zdarzeniu - lokalizację, liczbę ofiar, rodzaj uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaj zdarzenia. Na mapie wyświetlane będą zdarzenia z ostatniej doby (czarne punkty) praz te, które zostały zanotowane od początku wakacji (migające punkty).

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zaznaczył, że projekt ten ma zwrócić uwagę na skalę niebezpiecznych zdarzeń, do których codziennie dochodzi na polskich drogach. Jak wskazał nadkomisarz, "każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia" mogą być przyczynami takich sytuacji.

Zdjęcie W zeszłym roku na koniec wakacji sytuacja na polskich drogach wyglądała w ten sposób. Mapa z roku 2024 jest jeszcze pusta. / Policja

Do wypadków najczęściej dochodzi latem

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że właśnie latem dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych. "Słoneczna pogoda sprzyja przekraczaniu dopuszczalnej prędkości przez kierowców, a to skutkuje większą liczbą zdarzeń" - wskazał rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego, Mikołaj Krupiński. Dodał on również, że w wakacje przybywa wypadków z udziałem dzieci oraz osób poruszających się jednośladami.

Krupiński zwrócił się również do pieszych, by, jeśli to możliwe, korzystali oni z chodników, a jeżeli ich nie ma, to z pobocza. Przypomniał także o konieczności noszenia odblasków. Dodał również, że rowerzyści mają obowiązek korzystać z drogi dla rowerów i nie mogą jeździć po chodniku, "chyba że szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów".

Kierowcom rzecznik ITS przypomniał natomiast, by przed wyjazdem sprawdzili oni stan swojego auta oraz ważność przeglądu i polisy ubezpieczeniowej. Ponadto kierujący powinien być wypoczęty i w trakcie jazdy robić sobie kilkuminutowe przerwy co 2-3 godziny, nawet jeśli nie czuje zmęczenia.

Liczba wypadków drogowych w 2023 roku

W 2023 roku w czasie wakacji policja odnotowała 4 945 wypadków drogowych, w których zginęło 468 osób, a w 5777 zostało rannych. Dla porównania w 2022 r. miało miejsce 4921 wypadków. Wówczas zginęły 423 osoby, a 5784 zostały ranne.