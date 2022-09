1 października na stacjach zmieniają paliwo. Warto poczekać z tankowaniem

Spis treści: 01 Nowe paliwo. Diesel i benzyna na jesień

02 Paliwo przejściowe na stacjach benzynowych

Gdy temperatura spada poniżej zera, w paliwie wytrącają się kryształki parafiny. Problem dotyczy przede wszystkim aut z silnikami Diesla. Wspomniane kryształki potrafią nawet zapchać filtr paliwa. Producenci paliw doskonale o tym wiedzą, dlatego wraz z nadejściem jesieni oferują specjalne paliwo przejściowe.

Nowe paliwo. Diesel i benzyna na jesień

Polskie przepisy narzucają na stacje obowiązek sprzedaży tzw. paliwa przejściowego od 1 października do 15 listopada. W przypadku letniego diesla wartość temperatury zablokowania zimnego filtra (oznacza się ją skrótem CFPP) wynosi 0 stopni. Jeśli temperatura powietrza będzie ujemna, może dojść do jego zatkania. I to właśnie dlatego 1 października na stacjach pojawia się paliwo przejściowe.

Reklama

Jego CFPP wynosi -10 stopni Celsjusza, co jest wartością bezpieczną do połowy listopada. Wówczas na stacjach pojawi się paliwo zimowe, o jeszcze mniejszej wartości CFPP.

Paliwo przejściowe na stacjach benzynowych

1 października zmienia się nie tylko diesel. Benzyna również zostanie wymieniona na tę przejściową. W jej przypadku zmianie ulega parametr przedziału prężności par. Od 1 października będzie mieścił się on w granicy 45-90 kPa (w przypadku benzyny letniej widełki wynoszą wynosi on od 45 do 60 kPa). Brzmi enigmatycznie?

Parametr prężności odpowiada za lotność paliwa - im bardziej lotna benzyna, tym łatwiej o rozruch. To szczególnie istotne przy niskich temperaturach, podczas których trudniej uruchomić silnik.

Czy paliwo przejściowe w niektórych miejscach Polski pojawiło się już wcześniej? Tak. Dotyczy to rejonów, w których temperatury są - na tle pozostałych regionów Polski - niższe. Prawo określa jedynie moment, w którym na każdej stacji obligatoryjnie muszą pojawić się przejściowy diesel i przejściowa benzyna. Tym dniem jest wspomniany 1 października - tankując tego dnia mamy pewność, że do baku dolewamy paliwo przejściowe.