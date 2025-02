Przy ustalaniu zwrotu pod uwagę bierze się również powierzchnię użytków rolnych, które są w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określone w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli mamy do czynienia ze współposiadaniem, tylko jeden ze współwłaścicieli ma prawo złożyć wniosek, ale musi on być podparty pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli – taka procedura nie dotyczy oczywiście małżeństw.

Zgodnie z obecnymi przepisami zwrot akcyzy za paliwo rolnicze następujące za okresy sześciomiesięczne, a to oznacza, że rolnicy otrzymują go dwa razy w roku. Pierwsza tura rozpoczęła się dziś i zakończy z końcem miesiąca, czyli 28 lutego. W tym czasie rolnicy ubiegający się o zwrot muszą złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów) wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) za okres od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.