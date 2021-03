Śmierć pod kołami ciężarówki. Po 1 czerwca będzie jeszcze gorzej?

1 czerwca polską drogową rzeczywistość czekają ogromne zmiany. Pieszy zyskiwać ma pierwszeństwo przed pojazdem już w momencie "wchodzenia" na przejście dla pieszych.

Zdjęcie Śmiertelne potrącenie pieszego przez ciężarówkę /fot Marek Maliszewski/REPORTER /Agencja SE/East News

W naszych publikacjach wielokrotnie poruszaliśmy temat przejść i związanych z nimi przepisów. Nie ulega wątpliwości, że rozszerzenie ochrony tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego powinno być priorytetem - ci stanowią przecież 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Pytanie tylko, czy ustawodawca - aby na pewno - wybrał na to dobry moment.



Przypomnijmy chociażby druzgocący raport GDDKiA, w którym na 682 skontrolowane przejścia, "brak uwag" stwierdzono zaledwie w przypadku...11! Co więcej, aż w 163 przypadkach za niepełne/niewystarczające uznano np. oznakowanie.



W Polsce poważnym problemem jest również samo zagęszczenie przejść oraz - niewspółmierne do przepustowości dróg - natężenie ruchu. Pamiętajmy, że zapowiadany szumnie program "stu obwodnic" wciąż znajduje się w powijakach. W efekcie przez centra wielu miejscowości przebiegają szlaki tranzytowe licznie uczęszczane przez pojazdy ciężarowe. Ich kierowcy w wielu przypadkach nie mają absolutnie żadnych szans na zauważenie pieszego wchodzącego na przejście od prawej strony pojazdu. Dowodów na to nie trzeba, niestety, daleko szukać...



Zdjęcie Martwe pole w ciężarówce /

Poniższe nagranie to zapis pochodzący z kamery monitoringu prezentujący moment wypadku, do jakiego doszło 4. marca po godzinie 14, na przejściu dla pieszych, obrębie skrzyżowania ulic Mickiewicza, Kaliskiej i Szosy Kępińskiej w Sycowie. Wideo, do jakiego dotarł portal MojaOleśnica.pl, ukazuje przebieg zdarzenia, w wyniku którego pod kołami ciężarówki zginęła 61-letnia kobieta.



Wideo Śmiertelne potrącenie pieszej przez ciężarówkę w Sycowie

To nie pierwszy tego typu wypadek na polskich drogach. Przykładowo - 17 grudnia ubiegłego roku - w Brodnicy w kujawsko-pomorskiem - ciężarówka z naczepą potrąciła pieszą i ciągnęła kobietę przez blisko półtora kilometra. Kierowcę zatrzymano wiele kilometrów dalej - nie wiedział nawet, że doszło do wypadku.







