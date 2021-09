Ostatnie dni viaTOLL. Masz już konto w e-TOLL?

Przypominamy, że pierwotnie viaTOLL działać miał wyłącznie do końca czerwca. Użytkownicy nowego systemu skarżyli się jednak na problemy z rejestracja i zbyt szybkie tempo wprowadzania zmian. Ostatecznie, 1 lipca, termin wygaszeniu dotychczasowego systemu poboru opłat przesunięto na koniec września. Ten termin - zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, nie ulegnie już zmianie.



Zdjęcie viaTOLL ma przestać działać do końca września /



Oznacza to, przewoźnicy i kierowcy, którzy do tej pory korzystali z viaTOLL mają już tylko niespełna trzy tygodnie, by zarejestrować się w e-TOLL. To niewiele czasu zważywszy, że do tej porty w e-Toll figuruje zaledwie 110 tys. kont i 193 tys. samochodów. Chociaż te, korzystając z systemu, pokonały już imponujące 11,7 mln km, na czym Skarb Państwa wzbogacił się o 1,6 mln zł, warto pamiętać, że w CEPiKu figuruje ponad 1,2 mln samych tylko pojazdów ciężarowych...



e-TOLL zamiast viaTOLL. Jak się zarejestrować?

By ułatwić rejestrację kont użytkowników - z myślą o osobach fizycznych oraz prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze - operatorzy państwowego systemu wprowadzili możliwość uproszczonej, "szybkiej", rejestracji. Skorzystanie z takiego ułatwienia możliwe jest po zalogowaniu się do systemu profilem zaufanym z wykorzystaniem ePUAP, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej. W nowej funkcjonalności zarejestrowano już ponad 3,7 tys. kont użytkowników - informuje szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.



W przypadku aut osobowych, inaczej niż do tej pory, gdy kierowcy wypełniać musieli chociażby dane dotyczące emisji spalin czy mas pojazdu, wystarczy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, numer urządzenia pokładowego oraz e-mail - wszystko na jednym ekranie. Jeśli - w roli nadajnika GPS - planujemy wykorzystywać nasz telefon komórkowy, wcześniej trzeba pobrać na niego aplikację mobilną, która wygeneruje numer urządzenia. Aplikację mobilną e-TOLL PL można pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store. Do tej pory liczba pobrań aplikacji przekroczyła 134 tys .





Reklama

Wideo youtube

"Przypominamy, że viaTOLL zostanie wyłączony z końcem września. Zatem zostało już niewiele czasu na zmianę systemu i przejście do e-TOLL. Apelujemy, żeby zrobić to jak najszybciej. Użytkownicy, którzy już korzystają z e-TOLL otrzymują specjalną zniżkę i za przejazdy płacą o 25 proc. mniej" - dodaje wiceminister Magdalena Rzeczkowska. Zniżka w e-TOLL obowiązuje do zakończenia okresu przejściowego czyli do 30 września i obejmuje opłatę za przejazd autostradą i opłatę elektroniczną za przejazd po płatnych drogach krajowych. Opłaty te są pobierane w wysokości 75 proc. stawek opłat określonych w obowiązujących przepisach.



Pamiętajmy że e-TOLL kierowany jest również do kierowców aut osobowych i - w perspektywie najbliższych miesięcy - pozwolić ma na demontaż bramek do poboru opłat na państwowych autostradach A2 Konin - Stryków i A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. Punkty poboru opłat zniknąć mają do końca roku. Za przejazd zapłacimy właśnie za pośrednictwem aplikacji e-TOLL lub - w formie biletu - punktach obsługi (np. na stacjach paliw). Druga opcja będzie jednak zdecydowanie mniej wygodna. Wnosząc opłatę trzeba będzie podać m.in. numer rejestracyjny, odcinek i planowany czas przejazdu, by nasz pojazd zarejestrowany został w systemie wykorzystującym m.in. skanery tablic rejestracyjnych.