Do zdarzenia doszło około godziny 14 przy wjeździe na prom w miejscowości Nozdrzec. 32-letni kierowca Fiata, który podjechał do brzegu chcąc dowiedzieć się o możliwość przeprawy, wysiadł z samochodu zapominając o zaciągnięciu hamulca ręcznego. W efekcie auto stoczyło się do rzeki San. Wjeżdżając do wody samochód uderzył jeszcze w mężczyznę, który pływał na pontonie.



"W tym czasie, w to miejsce podpłynął ponton. Znajdowały się w nim dwie osoby. Fiat zsuwając się do rzeki, uderzył zderzakiem mężczyznę płynącego pontonem. Na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia ratunkowego" - informuje podkarpacka policja.

Ostatecznie, na całe szczęście, obrażenia mężczyzny okazały się stosunkowo błahe i poszkodowany nie trafił do szpitala. Policjanci nie informują, czy kierowca ukarany został mandatem. Jego samochód - najprawdopodobniej - zakończył w Sanie swoją drogową karierę. Auto wjechało do wody o głębokości około 1 metra.



Warto dodać, że próba forsowania rzeki "brodem" mogła być jedyną formą przeprawienia się na drugi brzeg. Z uwagi na niski stan Sanu prom tego dnia nie kursował.



