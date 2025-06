Aktywiści oraz organizacje obywatelskie apelują do Komisji Europejskiej o wprowadzenie ustawowych ograniczeń wielkości nowych aut.

Z najnowszego raportu Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska wynika, że pojazdy z płaskim i wysoko osadzonym przodem zwiększają ryzyko poważnych obrażeń u potrąconych pieszych. Jednocześnie średnia wysokość maski nowych samochodów w Europie rośnie o około pół centymetra rocznie - w 2024 roku wynosiła już średnio 83,8 cm, podczas gdy w 2010 roku było to 76,9 cm.

Badania wykazują, że im bardziej kanciasta jest stylistyka samochodu oraz im więcej ma przetłoczeń, tym większe jest ryzyko poważnych obrażeń u potrąconych pieszych. W wypadkach pojazdy z wysokim przodem zazwyczaj uderzają dorosłych pieszych powyżej środka ciężkości, często trafiając najpierw w kluczowe organy. Przy prędkościach do 50 km/h im wyższy jest przód auta, tym większe prawdopodobieństwo, że pieszy zostanie wyrzucony pod samochód, zamiast zostać zepchnięty na bok.

Wysoko osadzone maski samochodów dodatkowo ograniczają widoczność innych uczestników ruchu. Testy przeprowadzone na zlecenie T&E wykazały, że kierowca modelu Ram TRX , który ma najwyższy przód spośród pojazdów na drogach UE i Wielkiej Brytanii, nie jest w stanie dostrzec dzieci do dziewiątego roku życia stojących bezpośrednio przed autem. Z kolei kierowca Land Rovera Defendera nie widzi dzieci młodszych niż cztery i pół roku.

Aktywiści piszą list do władz Unii Europejskiej. Wkrótce nowe przepisy?

W odpowiedzi na te zagrożenia, ponad 30 organizacji obywatelskich zaapelowało do Unii Europejskiej o wprowadzenie ograniczenia wysokości maski samochodowej do 2035 roku - jako części pakietu reform mających na celu zahamowanie ciągłego wzrostu rozmiarów pojazdów. W opublikowanym liście aktywiści podkreślają, że brak działań ze strony legislatorów pozwoli producentom nadal zwiększać wysokość przodu i szerokość aut, co będzie miało poważne negatywne skutki dla bezpieczeństwa na drogach.