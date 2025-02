Nie ma już wątpliwości, że to SUV-y i crossovery są główną siłą napędową sprzedaży nowych aut w Europie. Z najnowszych danych firmy badawczej Dataforce wynika, że to właśnie te pojazdy odnotowały największy wzrost sprzedaży w minionym roku, przyczyniając się do ożywienia popytu w okresie ogólnego spadku sprzedaży samochodów. Jak w poprzednich latach, największy spadek udziału w rynku odnotowały sedany.

W 2024 roku najczęściej wybieranymi samochodami w Europie były małe crossovery, których sprzedaż wzrosła o 2,5 proc. do ponad 2,2 miliona sztuk rocznie. Liderem tego segmentu była Toyota Yaris Cross, która osiągnęła wynik 194 871 sprzedanych egzemplarzy, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu do 2023 roku. Wyprzedziła tym samym zeszłorocznego lidera, Volkswagena T-Roca, którego sprzedaż spadła o 1 proc. do 193 056 sztuk.