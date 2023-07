Nowe nieoznakowane radiowozy. Tych modeli nikt by się nie spodziewał

Spis treści: 01 Najdziwniejsze nieoznakowane radiowozy w Polsce

Chodzi o cztery nieoznakowane radiowozy, które trafiły już do poszczególnych komend. Po aucie otrzymały jednostki policji w:

Aleksandrowie Kujawskim,



Żninie,



Golubiu-Dobrzyniu,



Brodnicy.



Śmiało powiedzieć można, że w obu przypadkach mamy do czynienia z najtańszymi nowymi nieoznakowanymi radiowozami w Polsce. Sumarycznie, za cztery samochody, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu, który sfinansował zakup, zapłacił zaledwie 455 560 zł. Oznacza to, że jedno auto wraz z niezbędnym wyposażeniem kosztowało zaledwie 113 890 zł.

Skąd wzięła się tak atrakcyjna, jak na obecne warunki, cena pojazdów? Odpowiedzią jest wybór wcielonych właśnie do służby modeli. W przypadku Aleksandrowa Kujawskiego i Żnina chodzi o dwie białe, nieoznakowane Toyoty CH-R - hybrydy napędzane benzynowym silnikiem 1,8 l o mocy 122 KM. Oba auta kosztowały 227 960 zł, czyli po 113 980 zł sztuka.



Zdjęcie Policja w województwie kujawsko-pomorskim dostała nieoznakowane Toyoty CH-R i Suzuki Vitary / Policja

Jeszcze tańsze były dwa nieoznakowane radiowozy, które zasiliły flotę policyjnych pojazdów w Golubiu-Dobrzyniu i Brodnicy. To dwa szare Suzuki Vitara z napędem hybrydowym. Oba mają pod maską benzynowy silnik o pojemności 1,5 l (1462 cm3) i mocy 116 KM. Łącznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu wydał na te pojazdy dokładnie 227 600 zł, czyli po 113 800 zł za każde auto.

Nietypowe źródło finansowania zakupu - pieniądze na zakup radiowozów przekazał bowiem Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przestaje dziwić, jeśli wsłuchamy się w stanowisko Policji.

Zakupione pojazdy zastąpią samochody napędzane silnikami diesla, co zapewni niskie zużycie paliwa i mniejszą emisję szkodliwych spalin, osiągnąwszy w ten sposób zamierzony aspekt ekologiczny, jako cel nadrzędny zakupu radiowozów z napędem hybrydowym - informuje KWP w Bydgoszczy.

Zdjęcie Kierowców uspokajamy - drogówka raczej nie będzie korzystać z nieoznakowanych Toyot CH-R i Suzuki Vitara / Policja

Kierowców uspokajamy, że samochodów nie kupowano z myślą o wykorzystaniu ich wyłącznie przez funkcjonariuszy drogówki. W takiej roli spełniałyby się raczej przeciętnie, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że np. hybrydowa Toyota CH-R przyspiesza do 100 km/h w 11 sekund, a Suzuki Vitara w hybrydowej odmianie DualJet, na sprint do setki potrzebuje 11,2 s. Auta służyć mają raczej do dyskretnego patrolowania lokalnych ulic i brać udział w działaniach operacyjnych policjantów kryminalnych.



Warto dodać, że to kolejny zastrzyk sprzętowy sfinansowany, jaki kujawsko-pomorska policja otrzymała dzięki finansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej, ze środków WFOŚiGW zakupiono kilka innych radiowozów (z napędem hybrydowym i elektrycznym), patrolową łódź motorową oraz quada. W sumie Fundusz przekazał już na doposażenie lokalnych jednostek policji kwotę około 1,5 mln zł.