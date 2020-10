Niemcy rozjeżdżają polskie lasy?

Wysoka kara grzywny grozi obywatelowi Niemiec poruszającemu się motocyklem crossowym po lasach w regionie jeleniogórskim. Mężczyzna odpowie za nielegalny wjazd do lasu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz niszczenie przyrody.

Zdjęcie Motocykl crossowy w lesie /Policja

To już kolejny z zatrzymanych w wyniku współpracy pomiędzy jeleniogórską policją, funkcjonariuszami straży leśnej i dolnośląskich nadleśnictw. Wspólnie prowadzą oni działania skierowane przeciwko kierowcom szalejącym quadami i motocyklami po lasach i górskich szlakach.



Do zatrzymania obywatela Niemiec doszło kilka dni temu. 66-latek zignorował znaki dawane przez stróżów prawa i postanowił uciekać. Ostatecznie udało się go jednak zatrzymać w kompleksie leśnym w okolicach Dziwiszowa.

Mężczyzna odpowie przed sądem za nielegalny wjazd do lasu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej (to przestępstwo!) oraz niszczenie przyrody. Ma też do zapłacenia wysoką grzywnę.