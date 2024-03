Najdroższa kolizja w Polsce? 2 mln zł za szkodę parkingową

Ta stłuczka przejdzie do historii, podobnie jak sprawa legendarnego zderzaka do Ferrari Monza SP1 wiszącego w siedzibie Warty. Kolizja, do jakiej doszło 19 marca w warszawskiej Galerii Mokotów śmiało pretendować może do miana najdroższej stłuczki w historii Polski. Wartość szkody parkingowej osiągnąć może nawet dwa mln złotych.

Zdjęcie Najdroższa stłuczka w historii Polski? Szkody mogą sięgnąć 2 mln zł. / zdjęcie - Miejski Reporter (facebook) /