Spadek cen paliw to efekt działań Donalda Trumpa na rynku międzynarodowym.

Kierowcy mają powody do zadowolenia. Tegoroczne majówkowe wyjazdy są znacznie tańsze niż ubiegłoroczne. Nie ma w tym jednak zasługi Donalda Tuska i jego rządu. Za gwałtowne obniżki cen paliw odpowiada Donald Trump, którego chaotyczne działania związane z cłami i wywoływane przez niego wojny handlowe, sprawiły, że analitycy prognozują, że Stany Zjednoczone mogą wpaść w recesję. A to oznacza spadek zapotrzebowania na paliwa i w konsekwencji - obniżenie cen ropy naftowej i paliw gotowych na stacjach.

Obecnie litr benzyny 95 kosztuje średnio 5,82 zł/litr i to jest o 6 gr mniej niż w zeszłym tygodniu i aż 84 gr mniej niż podczas ubieg0ołrocznej majówki. Cena oleju napędowego wynosi obecnie 5,89 zł/litr i to jest mniej o 6 gr niż w ubiegłym tygodniu i 80 gr mniej niż w zeszłym roku.

"Do tego wiele sieci oferuje specjalne rabaty, które dodatkowo obniżają koszty tankowania. Na horyzoncie nie ma też oznak zmiany tendencji korzystnej dla kierowców, bo ropa naftowa cały czas jest tania, a złotówka pozostaje mocna w relacji do amerykańskiego dolara" - podkreślili i dodali, że średnie detaliczne ceny paliw są na najniższym poziomie od pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Co ważne, nie zanosi się na to, by ta korzystna dla kierowców tendencja miała się odwrócić. Analitycy ocenili, że na początku maja będzie można liczyć na dalsze przeceny. E-petrol prognozuje, że w przyszłym tygodniu (4-11 maja) litr benzyny 95 będzie kosztował 5,76-5,88 zł, oleju napędowego - 5,81-5,93 zł, a autogazu LPG - 2,92-2,98 zł.