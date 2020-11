Ile dróg powstało w tym roku?

Od początku stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do dyspozycji kierowców blisko 90 kilometrów nowych dróg. GDDKiA podkreśla, że mimo pandemii koronawirusa, Polska pozostaje największym placem budowy inwestycji drogowych w Europie.

Zdjęcie Polska to największy plac budowy dróg w Europie /Marek Maliszewski /Reporter

Obecnie w realizacji znajduje się 97 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Zakłada on budowę dróg o łącznej długości ponad 1230 km, w tym blisko 139 km autostrad, ok. 952 km dróg ekspresowych i ok. 140 km dróg niższych klas.



Poniżej publikujemy listę odcinków (niecałe 90 km) dróg, jakie oddano do dyspozycji kierowców w bieżącym roku:



- DK28 obwodnica Sanoka (6,7 km) S61 II jezdnia obwodnicy Szczuczyna (6,6 km)

- S3/A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica, trwają ostatnie prace przy budowie przejścia dla zwierząt, za sprawą których jezdnia jest zwężona. Jeszcze w listopadzie przywrócony zostanie normalny ruch (3,5 km)

- DK20 obwodnica Węgorzyna (1 km) S17 węzeł Lubelska - początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km)

- S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km)

- S10 II jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa, trwa przebudowa istniejącej jezdni i przed końcem roku powinniśmy pojechać obiema jezdniami (6,4 km)

- A2 węzeł Lubelska - węzeł Halinów (5,6 km)

- A2 węzeł Halinów - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego (9,2 km)

- DK73 obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej (6,9 km)

- S5 Szubin Północ - Żnin Północ (19,3 km)



Przed końcem roku planowane jest jeszcze zakończenie prac budowalnych na kolejnych 45 km obejmujących odcinki:



- S5 Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie (13,5 km)

- S10 obwodnica Wałcza (17,8 km) S2 POW węzeł Przyczółkowa - węzeł Wał Miedzeszyński (6,45 km)

- S2 POW węzeł Wał Miedzeszyński - węzeł Lubelska (7,45 km)



Wydłuża się również nowa jezdnia przyszłej autostrady A1 na długości ponad 80 km pomiędzy Tuszynem i Częstochową, z której już korzystają kierowcy. Z końcem października było to 34 km, a w listopadzie dojdą kolejne fragmenty i kierowcy będą mieć do dyspozycji ok. 54 km. Dla kierowców oznacza to jazdę po równej betonowej nawierzchni, a dla wykonawców możliwość rozbiórki starej jezdni dawnej "gierkówki" i budowę nowej. W przyszłym roku kierowcy pojadą pierwszymi kompletnymi odcinkami A1, a całością w listopadzie 2022 roku, po zakończeniu prac na najdłuższym odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem.