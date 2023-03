Dla dobra klimatu przybetonowali się do drogi. Kierowcom puściły nerwy

Policja zapewnia, że kierowcy, którzy dopuścili się przemocy fizycznej wobec protestujących, usłyszeli zarzuty. Niewykluczone, że część trafiła do aresztu... razem z aktywistami.

Aktywiści klimatyczni terroryzują Hamburg

Już w początku marca aktywiści z "Letzte Generation" wysłali do Petera Tschentschera - burmistrza Hamburga - list, w którym grozili falą paraliżujących miasto demonstracji. Domagali się w nim m.in. utworzenia specjalnej "rady społecznej", która miałaby debatować nad tym, w jaki sposób Niemcy mogą stać się "neutralne klimatycznie do roku 2030". W przeciwnym wypadku - gdyby ich postulat nie został spełniony - "Letzte Generation" groziło falą protestów zmierzających do "maksymalnego zakłócenia porządku publicznego".

Termin zablokowania mostów na Łabie nie był przypadkowy. Z powodu prac remontowych na autostradzie A7 przez cały weekend mosty na drodze A255 były jedyną drogą dostania się do Hamburga od południa.



