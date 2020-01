Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Torze Poznań

Wielki Finał WOŚP na Torze Poznań to sportowe emocje dla każdego. Wśród licznych atrakcji będzie można przejechać się na fotelu pasażera w pucharowej Celice w barwach Interii. Poza tym zloty fanów BMW, Malucha i amerykańskich samochodów, a także bieg na 5 km, muzyka serwowana przez czołowych DJ-ów oraz ognisko - to wszystko czeka na imprezie organizowanej przez Automobilklub Wielkopolski w najbliższą niedzielę.

Zdjęcie Toyota Celica w barwach Interii na torze w Poznaniu /

Jedyny homologowany przez FIA obiekt w Polsce zaproponuje też jedyne w swoim rodzaju atrakcje dla tych, którzy będą chcieli wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przy okazji 28. finału akcji. W niedzielę do godz. 22 na Torze Poznań czekają motoryzacyjne emocje, dobra muzyka i rozgrzewające posiłki.

Reklama

“Jako Automobilklub Wielkopolski włączamy się w 28. finał WOŚP i mamy nadzieję, że naszą pasją do motoryzacji oraz sportów motorowych rozgrzejemy serca i wypełnimy puszki Orkiestry. Cieszymy się, że w takim dniu możemy się dzielić tym, co jest ważną częścią naszego życia i może zachęcimy w ten sposób do wsparcia szczytnego celu. Dziękuję za zaangażowanie klubowiczom i kierowcom z Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski." - powiedział Bartosz Bieliński, prezes Automobilklubu Wielkopolski.

Odwiedzający za wrzut do puszki będą mogli przejechać się na prawym fotelu prawdziwych wyścigowych maszyn, które jeszcze kilka miesięcy temu walczyły o mistrzowskie tytuły. Swój udział zapowiedziało ponad 30 zawodników i zawodniczek z WSMP. Na Torze Poznań zobaczymy auta z pucharów markowych, które podbiły serca kibiców - 318IS Cup PL, OMM Super S Cup i Toyota Racing Cup.

Zdjęcie Toyota Celica w barwach Interii na torze w Poznaniu /

Ale to nie koniec atrakcji. Spodziewany jest zlot 200 samochodów marki BMW. Dopieszczeni będą też fani motoryzacji amerykańskiej, bo takich wyjątkowych aut ma pojawić się przynajmniej 50, a i nie zabraknie też samochodu, który zmotoryzował Polskę, czyli Malucha. Wyjątkową atrakcją będzie możliwość przejechania się po terenowej, na co dzień niedostępnej, części toru.

Automobilklub Wielkopolski zadba też o tych, którzy lubią ścigać się o własnych siłach. O godz. 9.30 odbędzie się bieg Torowa 5tka. O oprawę muzyczną zadbają czołowi poznańscy DJ-e, a po zmroku będzie ognisko i kiełbaski. Też za wrzut do orkiestrowej puszki.

Wylicytuj trening z kierowcą wyścigowym

W ramach WOŚP można nie tylko przejechać się wyścigówką, ale i przejść szkolenie pod okiem profesjonalnego instruktora. Damian Lempart, kierowca i instruktor jazdy sportowej, wystawił aukcję, w której można wylicytować całodniowe szkolenie na wybranym torze wyścigowym .

“Chciałem wesprzeć akcję, przy okazji robiąc coś związanego z moją pasją. Zwycięzca licytacji na pewno nie pożałuje wzięcia udziału w zajęciach i wyciągnie z nich bardzo dużo." - mówi Lempart, który jest m.in. wyścigowym wicemistrzem Polski i ma za sobą testy do brytyjskiej Formuły Ford czy Audi TT Cup. Damian wspierał też przygotowania Interii do startów w Toyota Racing Cup 2019.