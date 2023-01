Auto z Polski zostało Samochodem Roku 2023. To było pewne zwycięstwo

Do ścisłego finału zakwalifikowano siedem spośród 27 zgłoszonych modeli. Były to Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X i Volkswagen ID. Buzz.

Samochodem Roku 2023

59-osobowe jury, w którym zasiadają dziennikarze motoryzacyjni z całej Europy uznało, że tytuł Car of the Year 2023 należy się Jeepowi Avenger. Samochód ten zdobył 328 punktów.

Okrzyknięty przez krajowe media "pierwszym polskim elektrykiem" najmniejszy model (ma tylko 408 cm długości ) amerykańskiego producenta zadebiutował na rynku właśnie w wersji z napędem elektrycznym. Avenger ma raczej lifestylowy charakter i świetnie sprawdzi się jako miejski środek transportu dla osób, które lubią się wyróżniać.

Zdjęcie Jeep Avenger / materiały prasowe

Jednak najmniejszy Jeep ma być czymś więcej niż tylko ciekawym autem miejskim. Plany producenta zakładają, że już w 2024 roku będzie to jego najczęściej kupowany model. Pomoże w tym bez wątpienia późniejsze dołączenie do oferty odmian spalinowych, a także wersji z napędem na wszystkie koła. Wiadomości Jeździłem polskim Jeepem. Bardziej polskim niż Izera. Pierwszy test w Polsce

Jeep Avenger w wersji elektrycznej otrzymał nowy układ napędowy, który pojawił się już w kilku modelach koncernu Stellantis. Silnik generuje 156 KM oraz 260 Nm, natomiast bateria ma pojemność 56 kWh i ma zapewniać zasięg do 400 km. Auto można ładować prądem o mocy 100 kW, co pozwala na doładowanie baterii od 20 do 80 proc. w 24 minuty.

Napęd kierowany jest wyłącznie na przednie koła, więc nie jest to Jeep, którym powinno się zjeżdżać z asfaltowych dróg, lecz producent i tak wyposażył go w system zarządzania trakcją Selec Terrain. Oprócz trybów szosowych Eco, Normal oraz Sport, oferuje również tryby na błoto, śnieg oraz piasek.

Jeep Avenger 1 / 12 Jeep Avenger Źródło: materiały prasowe udostępnij

Jeep Avenger produkowany będzie wyłącznie w Tychach, co czyni go pierwszym osobowym samochodem elektrycznym produkowanym w Polsce.

Jak wybierano Samochód roku 2023?

Jurorzy zapoznawali się z wszystkimi finalistami plebiscytu 11-12 stycznia podczas testów na Circuit de Mettet. Po ich zakończeniu dziennikarze przyznali punkty, biorąc pod uwagę takie elementy, jak design, komfort, bezpieczeństwo, ekonomię, właściwości jezdne, osiągi, funkcjonalność, wpływ na środowisko, przyjemność z jazdy oraz cenę. Istotne są też innowacje technologiczne oraz stosunek wartości do ceny.

Każdy z jurorów miał do rozdysponowania 25 punktów. Należało je rozdzielić między co najmniej pięć z siedmiu finałowych modeli, przy czym na żaden samochód nie można było przyznać więcej niż 10 punktów. Juror nie może też przyznać tej samej liczby punktów dwóm autom, które ocenił najwyżej.



