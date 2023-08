Zapłacił niemal 400 000 złotych za 36-letnią Hondę. Kto bogatemu zabroni?

Ile pieniędzy bylibyście w stanie przeznaczyć na używaną Hondę z 1987 roku? 10 tys. złotych? Może 20? A jeśli byłaby to zachowana w idealnym stopnie Honda Prelude? No właśnie. Niedawno na jednej z zagranicznych aukcji podobny model został sprzedany za oszałamiającą kwotę 79 000 dolarów. Tak, to niemal 400 000 złotych.

Zdjęcie Niemal pół miliona złotych za 36-letnią Hondę? Kto bogatemu zabroni Fot. bringatrailer.com /