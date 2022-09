Wojsko wietrzy magazyny. W ofercie m.in. samochody ciężarowe oraz auta terenowe

Producenci Rosyjska „Buchanka” obiektem drwin w internecie

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego od lat przyciągają fanów motoryzacji i militariów. Kolejna wyprzedaż rusza już 6 września w Krakowie. Jakie motoryzacyjne perełki znalazły się na liście?

Aukcje AMW - wrzesień 2022. Najciekawsze przedmioty

Na nowych nabywców czeka kilka pojazdów osobowych. Wśród nich sporą uwagę przyciągają:

Powojskowy Mercedes 290 GD/L z 1993 roku, którego cena została ustalona na 58000 zł

Mercedes 290 GD 1995 roku w cenie 55000 zł

Samochód terenowy Honker z 2000 roku za 14500 zł

Uszkodzony Land Rover 110 TD4 ST po kolizji drogowej za 35000 zł

Opel Vectra II 1,8 z roku 2004 za 4000 zł.

To jednak nie wszystko. Także zainteresowani cięższym sprzętem powinni znaleźć coś dla siebie. Wśród pojazdów dostawczych i ciężarowych szczególną uwagę zwracają:

Samochód ciężarowy STAR-200 z 1987 za 9100 zł

Dostawczy Opel Movano A 2.5 CDT z roku 2009 za 6500 zł

Przestronne Iveco Daily 35.10V z 2001 roku za 8000 zł

Oraz wywrotka KAMAZ-5511 z 1979 za 15000 zł

Poza sprzętem motoryzacyjnym przetarg oferuje także urządzenia rolnicze, części zamienne, ekwipunek medyczny, a nawet instrumenty.



Aukcje AMW - jak wziąć udział?

Wyprzedaże prowadzone przez Agencję Mienia Wojskowego to przetargi, które co jakiś czas są publicznie ogłaszane. Ogłoszenia o każdym przetargu zamieszczane są zwykle w prasie lokalnej, regionalnej lub krajowej, na co najmniej 14 dni przed terminem ich przeprowadzenia. Ogłoszenia można znaleźć również w internecie na stronie https://www.amw.com.pl.

W przypadku przetargów pisemnych organizowanych w AMW wadium wynosi 10 proc. ceny wywoławczej. Oczywiście wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostaje zwrócone. Natomiast wadium wpłacone przez zwycięzcę jest zaliczone na poczet ceny nabycia.

Po wygraniu takiego przetargu należy pamiętać o terminowej zapłacie oraz odbiorze pojazdu lub sprzętu, ponieważ za opóźnienie są naliczane kary. Zwykle obowiązek zapłaty następuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg może być zakończony wynikiem negatywnym jeśli nikt nie wpłaci wadium lub żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą. Po dwóch negatywnie zakończonych przetargach, przedmiot może zostać zbyty w drodze kolejnych postępowań, już z obniżoną ceną wywoławczą.

