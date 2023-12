Władze chciały ograniczyć liczbę aut. Obywatele kupują ich coraz więcej

Spis treści: 01 Cały Londyn objęto strefą czystego transportu

Cały Londyn objęto strefą czystego transportu

Z początkiem roku w wielu brytyjskich miastach zdecydowano się wprowadzić nowe przepisy dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Na starsze i mniej ekologiczne pojazdy nakładane są spore opłaty, a strefa czystego transportu objęła już m.in. całą stolicę Wielkiej Brytanii. Władze nie kryją się z tym, jaki zamiar przyświeca wspomnianym zmianom - chodzi o ograniczenie liczby samochodów poruszających się po ulicach. Niestety pomimo wszelkich starań panujący trend zdaje się być całkowicie odwrotny. Według danych uzyskanych przez brytyjski serwis Autocar, mieszkańcy Wielkiej Brytanii kupują coraz więcej nowych samochodów. Tylko w 2023 roku na ulice wyjechały niemal 2 miliony pojazdów. Co jeszcze ciekawsze, wraz ze wzrostem sprzedaży nowych modeli nie wzrasta liczba samochodów złomowanych. Jak wskazują eksperci - od początku stycznia do końca października zaledwie 798 363 trafiło do "niszczarek". W sytuacji nie pomaga nawet specjalny program dofinansowania złomowania samochodów niespełniających zaostrzonych norm emisji.

Brytyjczycy nie chcą rezygnować z samochodów

Przyczyn takiego stanu rzeczy analitycy upatrują w kryzysie finansowym i drastycznie rosnących kosztach życia w Wielkiej Brytanii. Podczas gdy duże firmy i osoby zamożne stale wymieniają flotę swoich pojazdów, biedniejszej części społeczeństwa po prostu nie stać na pozbywanie się starszych. Pomimo że władze ochoczo nakłaniają wszystkich do przesiadki na komunikację miejską lub rowery, Brytyjczycy najzwyczajniej w świecie nie chcą rezygnować z wolności i wygody, jaką daje im samochód, nawet kosztem coraz wyższych kosztów.

Ford Focus najczęściej złomowanym modelem w UK

Pierwsze miejsce wśród najczęściej złomowanych pojazdów w Wielkiej Brytanii zajął Ford Focus. W tym roku na brytyjskie złomowiska trafiło aż 42 637 egzemplarzy tego modelu. W pewnym sensie nie ma się czemu dziwić. W latach 1999-2009, dwie generacje Forda Focusa zajmowały pierwsze miejsca na brytyjskich listach sprzedaży nowych samochodów. Lista najczęściej złomowanych samochodów zasadniczo odzwierciedla zatem coroczne listy bestsellerów z poprzednich dekad.



Zdjęcie Ford Focus najczęściej złomowanym modelem w UK / Informacja prasowa

Jakie zatem modele najchętniej wybierają Brytyjczycy obecnie? W pierwszej dziesiątce sprzedaży jest m.in. Ford Puma, Vauxhall Corsa oraz Volkswagen Golf. W TOP10 zadomowiła się już nawet chińsko-brytyjska marka MG, która niedawno zawitała także do naszego kraju.