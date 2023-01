Wjechała na tory bo tak kierowała ją nawigacja. W końcu auto się powiesiło

Do zdarzenia doszło w czeskiej Ostawie. Policjanci zostali poinformowani o samochodzie, który poruszał się torowiskiem. Kierująca nim kobieta jechała dotąd, aż samochód nie utknął na torowisku. Pechowo stało się to między wysokimi peronami przystanku Dolni Vitkowice. Bezpieczeństwo Co zrobić, gdy auto utknie na przejeździe kolejowym? Koniecznie stosuj te zasady

Dlaczego wjechała na tory? Bo tak powiedziała jej nawigacja

Gdy przybyli na miejsce policjanci zaczęli dopytywać, w jakim sposób kobieta wjechała na tory, usłyszeli dość kuriozalne tłumaczenie. Otóż kierująca powiedziała, że kierowała się wskazaniami nawigacji...

W całym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a kobieta została ukarana mandatem. Na czas usuwania samochodu z torowiska konieczne było wstrzymanie ruchu tramwajowego.

Wcale nie trudno było się pomylić

Na usprawiedliwienie młodej kierującej należy jednak dodać, że jechała ona ulicą, na której ruch odbywa obok zatopionego w asfalcie torowiska. Jednak w pewnym momencie droga odbija w lewo, a tory - w prawo, następnie zostają oddzielone od ulicy. Jednak początkowo wciąż zatopione są w asfalcie i w tym miejscu jeszcze można się pomylić.

Natomiast niewątpliwie 21-latka powinna dostrzec, że w pewnym momencie asfalt znika i w żadnym wypadku nie powinna kontynuować jazdy po torowisku.



