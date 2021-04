Wakacyjny lockdown? Wraca moda na przyczepy i kamepry

W marcu w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) przybyło dokładnie 188 058 pojazdów. Największa liczba - 131 768 egzemplarzy - dotyczyła samochodów osobowych. Nie zabrakło jednak kilku nietypowych wozów!

Takie auto to żyła złota. Rekordowe zainteresowanie!

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - wśród najpopularniejszych "osobowych" marek znalazły się: Volkswagen (11 954 rejestracji), Toyota (10837 rejestracji) i Opel (10 090 rejestracji). Kolejne miejsca należą do Forda i Audi. Najstarszy zarejestrowany w marcu Volkswagen ma 63 lata (rocznik 1958). Najstarsza Toyota - 44 (rocznik 1977). Najstarszy Opel to Kadett z rocznika 1968.

W marcu zarejestrowano 47 362 nowe samochody, czyli wyprodukowane w tym roku. Wśród nich najpopularniejsze marki to: Skoda (4377 sztuk), Toyota (3998 sztuk) i Volkswagen (2915 sztuk).



Wśród rejestrowanych pojazdów znajdują się i takie, które zdecydowanie zwiastują nadchodzące ciepłe dni. W marcu zarejestrowano np. 147 food trucków - to znacznie więcej niż w styczniu (65) i lutym (73) tego roku. Nic dziwnego. Choć niektóre food trucki z sukcesem działają również zimą, to wraz z nadejściem wiosny na ulicach jest ich coraz więcej.



Jakie jeszcze pojazdy zyskują popularność na wiosnę? Oczywiście - jednoślady! W marcu w Centralnej Ewidencji Pokazów przybyło dokładnie 9449 motocykli i 1837 motorowerów. To ponad dwa razy więcej niż miesiąc wcześniej/ W lutym było to 4251 motocykli i 869 motorowerów.



Wiosnę w CEPiK-u odnaleźć można również w nazwie jednego z nowych modeli popularnych marek. Chodzi rzecz jasna o pierwszą elektryczną Dacię - Spring. W marcu zarejestrowano w Polsce 42 egzemplarze, które najpewniej rozpoczynają właśnie swoją karierę w roli pojazdów demonstracyjnych, Oznaką nadchodzącego lata mogą być za to kampery i przyczepy kempingowe. Tych zarejestrowano w marcu 1363, w tym 911 przyczep i 452 samochodów kempingowych.

Obecna pora roku kojarzy się też z... porządkami. W marcu zarejestrowano np.: 8 zamiatarek, 3 polewaczko-zmywarki, 15 pojazdów do oczyszczania dróg, 23 samochody do czyszczenia kanalizacji czy 129 aut do wywozu śmieci. Jakie jeszcze ciekawostki znaleźć można było w marcu w CEPiK-u? Zarejestrowano np. pięć pojazdów specjalnych określanych jako garderoba lub charakteryzatornia.



