W stodole odnalazł legendę motoryzacji. Stała porzucona od 30 lat

Historia tego wyjątkowego odkrycia wypłynęła na jednym z kanałów YouTube. Dane Shemwell, właściciel firmy specjalizującej się w restauracji i serwisowaniu pojazdów, wpadł na trop Jaguara Mark X z 1964 roku wystawionego na sprzedaż przez organizację Little Traverse Conservancy na jednej z platform sprzedażowych online. Pojazd wystawiony za 10 tysięcy dolarów nie znalazł jednak chętnego nabywcy przez długi czas, przede wszystkim przez to, gdzie był i jak wyglądał.

Samochód był pokryty grubą warstwą brudu i kurzu, w oponach brakowało powietrza, a zaniedbane wnętrze i komora silnika budowały wrażenie, że to grat, którego zakup może być po prostu stratą pieniędzy. Niemniej jednak właściciel kanału na YouTube wyczuł potencjał w tym niezwykłym pojeździe i szybko postanowił wesprzeć sprzedającego.

Zdjęcie W stodole odnalazł legendę motoryzacji. Fot. DetailDane @YouTube /

Kompleksowe czyszczenie zabytkowego pojazdu

Po przybyciu na miejsce okazało się, że wspomniany Jaguar przez niemal trzy dekady stał opuszczony w stodole. Pojazd został przetransportowany do siedziby firmy zajmującej się detailingiem. Tam częściowo rozmontowano go i rozpoczęto gruntowne czyszczenie. Na początek, przy użyciu odkurzacza, usunięto kilkucentymetrową warstwę kurzu, a następnie przystąpiono do dokładnego mycia, a chromowane elementy zostały wypolerowane. Dane zdecydował się także na odnowienie wnętrza oraz dogłębne wyczyszczenie komory silnika. Po wielu godzinach pracy brytyjska limuzyna odzyskała swoje pierwotne piękno i ponownie rozjaśniła okolicę swoim białym-perłowym kolorem.

Zdjęcie Zaniedbany Jaguar szybko odzyskał dawny blask / Fot. DetailDane @YouTube /

Zabytkowy samochód wrócił do właściciela

Gdy właściciela auta zobaczył je po renowacji, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Okazało się, że przechowywanie samochodu w stodole było znakomitym pomysłem. Pomieszczenie chroniło Jaguara przed wpływem promieni słonecznych, co sprawiło, że lakier na karoserii oraz skórzane elementy wykończenia wnętrza nie uległy zniszczeniu.

Teraz pojazd ma przejść przegląd silnika, po czym zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż - tym razem z nową ceną. Podobne egzemplarze na amerykańskim rynku kosztują nawet 40 tysięcy dolarów. Właściciel zapowiedział, że uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczy na działalność swojej organizacji, która zajmuje się ochroną ekologiczną terenów w Michigan.

Jaguar Mark X. Co to za samochód?

Jaguar Mark X to prawdziwa legenda brytyjskiej motoryzacji i jeden z najbardziej luksusowych samochodów swego czasu. Produkowany w latach 1961-1970, wyróżniał się bogatym wyposażeniem i pełnił ważną rolę wśród przedstawicieli brytyjskiej elity.



Pasażerowie na tylnej kanapie mieli do swojej dyspozycji drewniane stoliki i rozsuwane fotele. Auto było wyposażone w klimatyzację oraz dźwiękoszczelną przegrodę pomiędzy przednimi i tylnymi siedzeniami. Jednocześnie sam pojazd cechowały imponujące osiągi. W modelu stosowano rzędowe, 6-cylindrowe jednostki o pojemności 4,2 litra, osiągające nawet 269 koni mechanicznych.