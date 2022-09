Ustanowił rekord Guinnessa w najszybszej jeździe na wstecznym

Krzysztof Mocek Ciekawostki

Dołącz do nas:

Scot Burner z Tennessee od dłuższego czasu testuje samochody i dokumentuje ich osiągi. Czyni to jednak w dosyć nieoczywisty sposób, jeżdżąc nimi… do tyłu. Mężczyzna niedawno ustanowił światowy rekord Guinnessa za najszybsze pokonanie jednej mili (1,6 kilometra) jadąc na wstecznym biegu. Rozpędził się przy tym do ponad 86 kilometrów na godzinę.

Zdjęcie Ustanowił rekord Guinnessa w najszybszej jeździe na wstecznym / Always In Reverse @YouTube /