Kontrole abonamentowe przeprowadzane przez Pocztę Polską w całym kraju przynoszą efekty. W pierwszym kwartale tego roku wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 5 233 tytułów wykonawczych. Urzędom skarbowym udało się dzięki temu wyegzekwować kwotę niemal 6 milionów złotych.



Kto musi płacić abonament za radio w samochodzie?

Zgodnie z przepisami, abonament radiowo-telewizyjny musi płacić każdy posiadacz telewizora lub radioodbiornika pozwalającego na natychmiastowy odbiór sygnału. Dotyczy to również odbiorników montowanych w pojazdach. Warto jednak zwrócić uwagę na jeden szczegół. W przypadku gospodarstw domowych wnosi się jedną opłatę niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. Jeśli więc posiadacz samochodu płaci abonament za telewizor i radioodbiornik w domu, nie musi wnosić dodatkowo opłaty za radio w aucie. Ale jeśli nie posiada telewizora lub radioodbiornika pozwalającego na natychmiastowy odbiór sygnału w domu, ma obowiązek płacić abonament za radioodbiornik w aucie.

Obowiązek opłaty dotyczy też wszystkich przedsiębiorców. W tym przypadku właściciele aut płacą wielokrotność abonamentu wyliczoną na podstawie liczby posiadanych odbiorników objętych obowiązkiem opłaty.



Ile wynosi opłata za abonament RTV w 2024 r?

Tak jak w roku 2023, w 2024 abonament radiowy wynosi 8,70 zł za miesiąc, jednak jeśli ktoś zdecydował się na opłacenie całego roku z góry przed 25 stycznia, skorzystał ze 10-proc. zniżki. Roczna opłata wynosiła w tym przypadku 94,40 zł. Płacąc co miesiąc wydamy w sumie 104,40 zł. Jeśli mamy zapłacić abonament RTV za radio i telewizor, kwota miesięczna wynosi 27,30 zł, czyli 327,60 zł za cały rok.

Jaka jest kara za nieopłacenie abonamentu RTV?

Jeśli nie zapłacimy za abonament możemy dostać karę, która wynosi 30-krotność bazowej opłaty, czyli w przypadku samego radioodbiornika 261 zł, plus zaległa opłata. Kara za brak opłaty abonamentowej za telewizor i radio w 2024 roku wynosi aż 819 zł. Do tej kwoty również będzie trzeba doliczyć zaległą opłatę. Kontrole mogą przeprowadzać pracownicy Poczty Polskiej wyznaczeni do wykonywania kontroli abonamentu RTV. W całej Polsce jest ich kilkudziesięciu.