Uroczyste otwarcie progu zwalniającego. Lepiej niż u Barei!

​Politycy mają to do siebie, że lubią się pchać przed kamery i obiektywy aparatów. Nie raz i nie dwa zdarzało się, że oficjeli otwierających np. nowy odcinek drogi było więcej niż liczył on kilometrów.

Urzędnicy Ogrodzieńca przecinają wstęgę na progu zwalniającym

Podobnie i równie śmiesznie wygląda masowe wbijanie pierwszych łopat na budowach nowych odcinków dróg. Czasem ma się wręcz wrażenie, gdyby rozpoczynający budowę z tymi łopatami zostali na budowie, to nową drogą moglibyśmy się cieszyć znacznie wcześniej niż zaplanowano.

Granicę absurdu w tym względzie znacznie dalej przesunęli urzędnicy gminy Ogrodzieniec, którzy dokonali uroczystego i oficjalnego otwarcia... progu zwalniającego. Nie żartujemy. Była biało-czerwona wstęga, nożyczki i flesze aparatów.



Jak czytamy na oficjalnym profilu gminy Ogrodzieniec na Facebooku:

"W dniu 1 grudnia dokonano oficjalnego odbioru progu zwalniającego, wykonanego w ramach realizacji zadania: budowa wyniesionego połączenia drogowego na odcinku drogi za osiedlem bloków mieszkalnych przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu.



W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Janoska, Sekretarz Miasta i Gminy Maria Milejska, Prezes Fabryka Ogrodzieniec sp. z o.o. Agnieszka Dzienniak oraz mieszkańcy osiedla bloków."

Jednym słowem, w otwarciu "wyniesionego połączenia drogowego", potocznie zwanego progiem zwalniającym, wzięły udział najważniejsze osoby w Ogrodzieńcu, z burmistrzem miasta i gminy oraz przewodniczącą rady miasta na czele! Aaa i jeszcze obecni byli mieszkańcy osiedla.

Przykład idzie z góry. Politycy i urzędnicy PiS tak zaczynali budowę północnej obwodnicy Krakowa. Droga ma 14 km długości

Na załączonych zdjęciach mieszkańców, co prawda, nie widać (może nie zasłużyli), widać za to lokalną, mocno peryferyjną drogę biegnącą do... garaży oraz - rzeczywiście! - szerokie grono miejskich urzędników. Jednym słowem, Bareja by tego nie wymyślił...