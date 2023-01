Spis treści: 01 Alfa Romeo i krwiożerczy "Biscione"

02 Audi i słynne pierścienie

03 BMW - o co chodzi z tym śmigłem?

04 Volvo i szwedzki przemysł stalowy

05 Maserati - boloński trójząb

06 Czarny koń Ferrari

07 Rolls-Royce - historia wielkiej miłości Producenci ​Po co motokoncerny zmieniają logo i ile to kosztuje?

Po czym poznać prawdziwego fana motoryzacji? M.in. po tym, że bez zająknięcia rozpozna markę motoryzacyjną po samym jej emblemacie. Mało kto jednak wie, że za logotypami niektórych producentów kryją się naprawdę zaskakujące historie. Oto kilka najciekawszych z nich.

Alfa Romeo i krwiożerczy "Biscione"

Nazwa jednego z najsłynniejszych producentów na świecie została zaczerpnięta ze skrótu włoskiej spółki produkującej samochody "Anonima Lombarda Fabbrica" oraz nazwiska ich konstruktora - Nicoli Romeo. Logo - w zasadzie niezmieniane od chwili powstania - do dziś stanowi prawdziwą dumę Mediolanu. Miasta, w którym narodziła się marka.

Reklama

Logotyp Alfa Romeo przedstawia wijącego się stwora o nazwie "Biscione" będącego połączeniem smoka ze srebrzystym wężem w akcie zjadania lub jak niektórzy twierdzą - rodzenia człowieka. Jest to historyczny symbol Mediolanu, używany zresztą przez wiele firm stacjonujących w mieście. Druga połówka znaku firmowego to natomiast czerwony krzyż, który symbolizuje m.in. wyprawy krzyżowe. Również ten symbol znajduje się w herbie włoskiej metropolii.

Audi i słynne pierścienie

Zdjęcie Logo marki Audi / Getty Images

Ciekawostką jest fakt, że słynne cztery pierścienie kojarzone dziś z marką Audi, początkowo należały do nieistniejącej już spółki motoryzacyjnej Auto Union. Została ona utworzona w 1932 roku z połączenia czterech niemieckich producentów samochodów: Audi, DKW, Horch i Wanderer. W obliczu coraz bardziej szalejącego światowego kryzysu gospodarczego, firmy te nie miały większych szans na samodzielne przetrwanie, a działając w swoistym sojuszu mogły zdecydowanie więcej.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, administracja sowieckich sił okupacyjnych zadecydowała o likwidacji spółki. Odrodziła się ona w 1949 roku na terenie zachodnich Niemiec - w znanym mieście Ingolstadt. Gdy w 1965 roku udziały Auto Union zostały przejęte przez Volkswagena, wszystkie pojazdy wyprodukowane w fabryce spółki, zostały przemianowane na Audi.

Cztery pierścienie, symbolizujące przymierze czterech producentów, stały się tym samym oficjalnym logotypem niemieckiego producenta.

BMW - o co chodzi z tym śmigłem?

Zdjęcie Logo marki BMW / Getty Images

Historia emblematu stosowanego przez BMW od dawna stanowi powód do dyskusji wśród fanów niemieckiego producenta. Jedni przekonują, że przedstawia ono śmigło samolotu. Kolejni natomiast twierdzą, że to symbol szachownicy. Gdzie leży zatem prawda? Jak zwykle po środku.

Bawarska Fabryka Silników, bo tak można przetłumaczyć skrót BMW, została utworzona w 1916 r. w Monachium. Zanim firma zajęła się produkcją silników samochodowych, w jej zakładach powstawały m.in. silniki lotnicze. Pierwsze plakaty reklamowe przedsiębiorstwa ukazywały zatem lecący samolot, którego wirnik układał się w dobrze znany do dziś symbol.

Jednak również wersja z szachownicą ma swoje odzwierciedlenie w historii. Biało-niebieska szachownica zdobi bowiem flagę Bawarii - niemieckiego landu, z którego pochodzi marka. Pierwsze wzmianki o firmie z 1917 roku wskazują także, że pierwszym stosowanym przez nią emblematem był konik szachowy.

Volvo i szwedzki przemysł stalowy

Zdjęcie Logo marki Volvo / Getty Images

Logo marki Volvo ma tak naprawdę kilka znaczeń. Przede wszystkim charakterystyczny emblemat to alchemiczny symbol żelaza, co ma podkreślać moc marki oraz potęgę szwedzkiego przemysłu stalowego. To także nawiązanie do niewielkich kulek do łożysk, co współgra z samą nazwą szwedzkiego koncernu. Volvo po łacinie oznacza "toczyć się". Analogia do kulek z łożysk wynika również z faktu, że jednym ze współzałożycieli marki Volvo była firma SKF, znany do dziś szwedzki producent łożysk kulkowych.

Maserati - boloński trójząb

Zdjęcie Logo marki Maserati / Getty Images

Logotyp włoskiej marki samochodów sportowych Maserati bez wątpienia jest jednym z najbardziej charakterystycznych znaków na rynku motoryzacyjnym. Jego powstanie jest zasługą jednego z sześciu braci Maserati - Mario, który bardziej niż motoryzacją pasjonował się malarstwem i rzeźbą.

Inspiracją dla słynnego trójzębu marki był atrybut Neptuna z fontanny na centralnym placu Bolonii, rodzinnym mieście założycieli. Logo przyjęło też kolorystykę Bolonii, czyli barwę niebieską i czerwoną.

Czarny koń Ferrari

Zdjęcie Logo marki Ferrari / Getty Images

Słynny znak Ferrari przedstawiający wierzgającego konia na żółtym tle, to dla wielu fanów motoryzacji kwintesencja wszystkiego, co najlepsze w samochodach. Przyznać trzeba, że sama historia jego powstania jest równie niesamowita, co kolejne konstrukcje włoskiego producenta.

Historia ta sięga czasów Pierwszej Wojny Światowej i bezpośrednio dotyczy utalentowanego włoskiego pilota wojskowego - Francesco Baracca. Odwaga mężczyzny i jego umiejętności na polu walki szybko zostały zauważone, a on sam stał się prawdziwym bohaterem. To właśnie on jako pierwszy namalował na boku swojego samolotu, dobrze znany symbol stającego dębem rumaka.

Enzo Ferrari, który lata później poznał rodziców tragicznie zmarłego lotnika, zainspirował się jego dokonaniami i postanowił wykorzystać obraz słynnego konia. Konstruktor dodał od siebie żółte tło będące symbolem Modeny - miasta, w którym powstawały i do dziś powstają modele Ferrari.

Rolls-Royce - historia wielkiej miłości

Zdjęcie Spirit of Ecstasy / Getty Images

W przypadku Rolls-Royce'a logotyp producenta nie jest jego najistotniejszym znakiem rozpoznawczym. O wiele charakterystyczniejszym elementem marki jest słynna figurka Spirit of Ecstasy. Jej powstanie jest związane z wielką miłosną historią.

Emily, bo tak ma na imię "latająca dama", pojawiła się na masce Rolls-Royce'a ponad 100 lat temu. Modelką figury był nie kto inny, jak Eleanor Thorton, sekretarka, kochanka, a przede wszystkim wielka miłość lorda Montagu - jednego z brytyjskich klientów marki. Zanim statuetka stała się symbolem Rolls-Royce'a, miała być tylko jednorazową maskotką zdobiącą model zamówiony przez lorda.

Niestety miłość lorda zakończyła się tragicznie, piękna sekretarka zginęła w 1915 r. w okolicach Krety, na Morzu Śródziemnym, gdy pasażerski statek ,,Persia" zatopiony został przez niemiecki okręt podwodną. Brytyjski producent postanowił upamiętnić tę tragiczną historię wprowadzając figurkę na stałe.

***