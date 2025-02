W Niemczech obowiązuje około 500 znaków drogowych regulujących ruch, a niektóre z nich są zupełnie obce polskim kierowcom. Gdyby tego było mało, co jakiś czas nasi zachodni sąsiedzi powiększają zestaw o kolejne pozycje. Do stosunkowych nowości należą tablice z czarno-białą klepsydrą na białym tle, których z roku na rok przybywa na niemieckich drogach.

Czarno-biała klepsydra przy drodze. Co to za znak?

Pierwsze znaki tego typu pojawiły się na niemieckich autostradach już kilka lat temu, jednak wielu kierowców do dziś nie wie, do kogo są skierowane i co oznaczają. Zwłaszcza że sam znak ma na tyle nietypowy wygląd, że trudno domyślić się czego dotyczy. Chociaż na pierwszy rzut oka może się kojarzyć z oznaczeniem radaru drogowego lub kontroli policyjnej, w rzeczywistości pełni on rolę punktu orientacyjnego dla samochodów autonomicznych. Można je porównać do rodzajów kodów QR, które służą pojazdom zdolnym do jazdy bez kierowcy.